Vladimír Boštík - prezidentský kandidát chce 150 tisíc podpisů | E15.cz

Podnikatel původem z Vysokého Mýta Vladimír Boštík se tento týden postaral o rozruch, když ohlásil, že má dost podpisů pro kandidaturu na českého prezidenta. Neznámý podnikatel podpisy sesbíral ve vší tichosti, aniž by se o tom dozvěděli soupeři, veřejnost a média. Bývalý starosta Vraclavi Boštík má údajně již 63 242 podpisů, čímž se řadí po bok současného prezidenta Miloše Zemana, textaře Michala Horáčka a akademika Jiřího Drahoše, kteří rovněž splnili padesátitisícový limit.

Všichni tři však na rozdíl od Boštíka sbírají podpisy veřejně, mají své petiční stánky po celé republice a internetové stránky určené pro kampaň. Drahoš s Horáčkem si již také založili transparentní účet. Boštík podle svých slov sbírá podpisy ve svém volném čase. Živí se podnikáním v autodopravě a z minulosti mu zbývá splatit dluhy ve výši šest milionů korun.

„Třeba ve vlaku za hodinu z Pardubic do Prahy seženu 40-50 podpisů. Když začnu mluvit o politice, lidi mi začnou dávat občanky a říkat, že jsem ten správný člověk,“ řekl podnikatel, kterému pomáhá prý tisíc dobrovolníků. „To jsou lidé ve firmách, lidé v mém okolí, známí známých,“ řekl Boštík.

Ten by rád získal 150 tisíc podpisů kvůli možné chybovosti, podpisy prý kontroluje sám. Drahošovi naopak kontrolují podpisy právníci, Horáčkovi a Zemanovi jejich tým.

Rychlost, se kterou dokázal Boštík ve vší tichosti získat tolik podpisů, některé protikandidáty udivila. „Je to samozřejmě zvláštní. Ale v téhle zemi se už staly divnější věci,“ řekl Horáček s tím, že vítá každého demokratického kandidáta. Drahoš i Zeman odmítli nového soupeře komentovat. Boštík sbírání podpisů nepovažuje za kampaň a dosud si ani nechystal otevřít transparentní účet.

„V momentě, kdy dotyčný dává zájem kandidovat, což je už sbírání podpisů, tak by měl mít volební účet. V případě pana Boštíka, jestliže má nasbírané podpisy, tak ať si založí volební účet a začne kampaň,“ řekl Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Kandidáti mají povinnost si založit volební účet do pěti dnů od oficiálního vyhlášení termínu voleb, tedy od pondělí. Outlý nechtěl hodnotit, zda Boštík mohl opravdu získat tolik podpisů. „To ověří ministerstvo vnitra, které to bude podle určitého klíče prověřovat,“ dodal Outlý.

Sedmapadesátiletý Boštík, který neúspěšně kandidoval v roce 2013 do Poslanecké sněmovny za Úsvit Tomia Okamury, byl před časem nepravomocně odsouzen za krádež nafty. Sám však své problémy nepovažuje za slabinu. „Já jsem všechno přiznal, veškeré dluhy, všechny problémy, které v životě mám, protože by to stejně vyplavalo na povrch,“ řekl.

Za prezidentskou kampaň podle svých slov neutratí víc než 50 tisíc korun, proto si postaví jen jeden petiční stánek, sám však ještě neví kde. Prezidentští kandidáti mohou oficiálně utratit do prvního kola voleb až 40 milionů korun, za kampaň do druhého kola navíc dalších 10 milionů.

„Odhaduji, že mám podporu někde kolem 700 tisíc,“ vidí Boštík optimisticky své šance. V roce 2013 získali v prvním kole finalisté Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg přes 1,2 milionu hlasů.