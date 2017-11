Zápisník Jany Havligerové: Po volbách | E15.cz

Jak to organizátoři zjistili, se samozřejmě neví. Zato je všeobecně známo, že Horáček byl přímým účastníkem sametové revoluce. Byla to jen ignorance, nebo arogance? Ani jedno, ani druhé. Byl to přece Festival svobody.

Babiš, komunisté a okamurovci chtějí zdanit finanční náhrady v církevních restitucích. Takže – stát vrátil část ukradeného majetku a za tu nevrácenou vyplácí odškodění. Podle představ výše jmenovaných by si teď měl z finančního dílu zase uzmout něco pro sebe. O jejich peníze se nejedná, tak co by nebrali. Rukydání v Česku neplatí už dávno, psané dohody se mění v bezcenné cáry papíru. V jednání, i obchodním, se zabydlela slova podvod a podraz.

Dvě pětiny občanů nejsou spokojeny s výsledkem říjnových voleb. Jen podle třetiny oslovených agenturou STEM přinese jejich výsledek politickou stabilitu v zemi. Téměř čtyřicet procent lidí míní, že vláda bude sestavena později než v únoru nebo vůbec a budou tak předčasné volby. To snad ani není možné. Skoro to vypadá, že se tazatelé vyptávali jenom Pražanů.

