Zápisník Jany Havligerové: Slova, slova, slova | E15.cz

Prezidentský kandidát Jiří Drahoš si nedovede představit, že by se člověk, který je trestně stíhán, mohl na sto procent věnovat takové funkci, jako je premiérská. Takže by se takovému člověku snažil vysvětlit, pokud by o takovou pozici usiloval, že ten, kdo je trestně stíhán, by neměl usilovat o pozici premiéra.

Pokud by Drahoš s takovým přesvědčováním neuspěl, snažil by se ovlivnit vítěznou stranu, aby nominovala někoho jiného. A pokud by vyčerpal všechny prostředky, tak by mu nakonec nezbylo než takového premiéra jmenovat. Trochu to trvalo, ale už máme jasno.

Jasno má i hlavní sponzor a jeden z krajských lídrů STAN do parlamentních voleb Dalibor Dědek. Vstup do sněmovny vnímá jako povinnost. Kvůli tomu, jak strašnou pověst má česká politika: „Je to pajzl nejhoršího jména, kterému se slušný člověk vyhne obloukem,“ vysvětluje svoji kandidaturu. Nabízí se dvojí výklad. Autor výroku buď není slušný člověk, anebo do pajzlů chodí docela rád.

Předseda občanských demokratů Petr Fiala vyhlásil, že ODS po volbách půjde jen do takové vlády, která se krom jiného zaváže zrušit elektronickou evidenci tržeb. Jestli si tím pádem myslíte, že ODS by určitě nevládla s hnutím ANO, tak trochu brzděte. Stranický matador, senátor Jaroslav Kubera soudí, že s Babišem půjde do vlády každý, komu nabídne funkci vicepremiéra. Včetně ODS. I když by podle něj koalice s ANO byla pro občanské demokraty smrtící.