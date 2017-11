Zeman bude jednat s Gorbačovem a Medveděvem, na cestě do Ruska ho doprovodí přes 120 zástupců firem | E15.cz

Do Soči Zeman přiletí v pondělí, s Putinem se setká následující den. Součástí schůzky bude i jednání národních delegací, řekl Ovčáček. Ve středu 22. listopadu se český prezident v Moskvě zúčastní zahájení podnikatelského fóra. Další setkání českých a ruských podnikatelů je naplánováno na pátek v Jekatěrinburgu.

Podle Svazu průmyslu a dopravy doprovodí prezidenta na cestě do Ruska v podnikatelské misi zástupci 129 českých firem. Z nich asi 30 si cestu zařídí vlastními prostředky, zbytek využije vládního speciálu nebo letadla pronajatého od společnosti Travel Service. Bude to největší podnikatelská delegace Svazu průmyslu a dopravy za 25 let. Kancléř Vratislav Mynář ČTK řekl, že další podnikatelé se zúčastní jen jednoho ze seminářů. Celkový počet zástupců českých firem odhadl asi na 150.

Obchod s Ruskem omezují sankce, které na tuto zemi uvalily Evropská unie a USA kvůli anexi Krymu a postoji k bojům na východě Ukrajiny. Zeman se opakovaně proti sankcím vyslovil, nemají podle něj smysl.

Na středu má Zeman v plánu také oběd s Gorbačovem. Setkat se s ním měl již loni v září, kdy měl bývalý šéf Sovětského svazu přicestovat do Prahy, ale cestu ze zdravotních důvodů zrušil. Jednat poté bude Zeman i s Medveděvem.

Český prezident se v Moskvě zúčastní také slavnostního otevření výstavy Poklady Pražského hradu. Ovčáček již dříve ČTK sdělil, že na výstavě bude vystaven i relikviář ze 14. století či o 200 let starší bronzový svícen ze Svatovítského pokladu. V Moskvě bude vystavena více než stovka předmětů včetně vzácných textilií spojených se svatou Ludmilou a českými královnami. Moskvané uvidí v některém z tamních chrámů i lebku svaté Ludmily.

Do Jekatěrinburgu Zeman odletí ve čtvrtek 24. listopadu, kde se druhý den setká s podnikateli, s gubernátorem Sverdlovské oblasti a u pomníku uctí památku československých legionářů. Prohlédne si také továrnu, kde se sestavují česká letadla L-410.