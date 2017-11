Zeman je Anti-Havel, neurvalý a provokativní, píše evropské Politico | E15.cz

Stalo by se tak v situaci, kdy by se stávajícímu prezidentovi podařil návrat v lednové přímé volbě a vítěz nedávných parlamentních voleb Babiš by úspěšně sestavil vládu. Server, který ale nestihl zaznamenat nástup Mirka Topolánka do prezidentské kampaně na poslední chvíli, uvádí, že Zeman pravděpodobně vyhraje první kolo lednové volby. Pak jej ale nejspíš bude čekat "složitá bitva ve druhém kole" proti respektovanému někdejšímu předsedovi Akademie věd Jiřímu Drahošovi, uvádí Politico.

Český prezident Zeman je podle serveru podobný šéfovi americké administrativy Donaldu Trumpovi v tom, že říká to, co lidé chtějí slyšet, a to způsobem, kterému rozumí.

"Je neurvalý, provokativní a bezostyšně politicky nekorektní," začíná server svůj materiál a připomíná, že nynější český prezident bývá obviňován z rasismu i cynického oportunismu. Zmiňuje Zemanovy výroky o neschopnosti českých Romů přizpůsobit se většinové společnosti či o tom, že nedávnou migrační vlnu cíleně vyvolalo Muslimské bratrstvo s plánem převzít kontrolu nad Evropou.

Politico připomíná, že bývalý český prezident Václav Havel označil diskriminaci Romů za lakmusový papírek vyspělosti české občanské společnosti a netoleranci měl za největší výzvu současnosti. "Zeman je antihavlovský prezident. Místo boje s bigotností ji podněcuje, brojí proti imigrantům a označuje muslimy za 'zločince', kteří chtějí místo integrace zavádět zákon šaría," uvedl server.

Zeman sám pro Politico odmítl hovořit. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček serveru odpověděl, že prezidenta těší členství České republiky v EU i NATO, je ale prý také třeba rozvíjet hospodářské příležitosti například v Číně, Rusku, Vietnamu nebo v Indii. "Prezidentovými prioritami je suverenita České republiky, svoboda a demokracie. Jeho cílem je sebevědomá země," cituje Ovčáčka Politico.

Obsáhlý text připomíná život stávajícího prezidenta a podrobně mapuje dosavadní Zemanovu politickou kariéru od jejich počátků v roce 1989 po současnost. "Zemanovu svárlivou osobnost a rozvratnou politickou kariéru odráží, že je nyní obdivován bývalými soupeři a hanoben mnoha jeho někdejšími sociálnědemokratickými spolustraníky," píše Politico.

Server několikrát cituje europoslance za ODS Jana Zahradila a někdejšího ministra, místopředsedu ČSSD a Zemanova soupeře z poslední volby prezidenta Jiřího Dienstbiera.

"Je opravdu hodně věcí, které se mi na jeho osobnosti nelíbí," řekl serveru Dienstbier a připomněl Zemanovy kontakty s podnikateli či aktivity mířící proti sociální demokracii. "Nevolil bych ho, ale musím přiznat, že jeho osobnost mám rád," uvedl Zahradil. Oba se ale shodli v označení Zemana jako naprostého individualisty, který je vzdělaný a inteligentní. "Ale rád hraje na antiintelektuální notu a velmi dobře mu to jde," míní Zahradil.