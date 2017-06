Zeman přijal demisi ministryně Valachové. Trvalo mu to 41 dní | E15.cz

Jednotné státní přijímačky z češtiny a matematiky na střední školy s maturitou. Na jednu stranu mají umožnit jednoduché porovnání mezi jednotlivými školami, na druhé straně mohou zbytečně zavřít cestu k maturitě a tedy i vysokoškolskému vzdělání dětem s jazykovou bariérou nebo jednostranným talentem. Povinný předškolní rok ve školce. Jeho zavedení sice podporovaly některé neziskovky, které pracují s dětmi ze znevýhodněných rodin. Má takovým dětem pomoci s nástupem do školy. V praxi je to ale těžkopádné nařízení. Komplikuje mimo jiné situaci rodinám, které by své pětileté děti chtěly posílat do rejstříkové školky jen několik dní v týdnu. Stagnující financování vysokých škol. Navzdory vládním slibům rozpočet vysokých škol stagnuje. Vláda přislíbila nárůst peněz pro vysoké školy z nynějších 21 miliard na zhruba 27 miliard korun za rok, návrh státního rozpočtu z ministerstva financí ovšem počítá s nárůstem o sto milionů korun. Vysoké školy se bouří. Povinná maturita z matematiky. Má zlepšit výuku matematiky a úroveň matematických dovedností. Podle skeptiků může naopak plošný test výuku matematiky zhoršit v tom smyslu, že se školy budou soustředit na dril místo porozumění. Společné vzdělávání. Děti s hendikepem nebo s mimořádným nadáním mají nově nárok na státní podporu výuky přímo na běžných školách. Jak bude opatření úspěšné, bude záviset na tom, jestli na ně budou školy dostávat dlouhodobě dost financí. Změna financování základních a středních škol. Místo počtu dětí ve třídě bude pro financování škol důležité, kolik hodin odučí a jaké mají učitele. Vyšší platy pro učitele a návrh kariérního řádu. Učitelé základních a středních škol dostali opakovaně přidáno. Do sněmovny se zároveň vrací novela, která zavádí kariérní řád. Ten počítá s novými příplatky pro učitele, kteří pomáhají nováčkům, nebo pro třídní učitele.