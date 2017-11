Zeman získal přes sto třináct tisíc podpisů a podá přihlášku | E15.cz

rezident Miloš Zeman má k dispozici 113 038 podpisů občanů, které ho opravňují podat kandidaturu do prezidentských voleb. Dnes v poledne to na tiskové konferenci oznámila jeho žena Ivana, která je předsedkyní petičního týmu. Zhruba hodinu po společné tiskové konferenci prezidenta a jeho ženy Zemanová také oficiálně podala přihlášku a odevzdala petiční archy na ministerstvu vnitra.

Zemanová před novináři poděkovala lidem, kteří se pod opětovnou kandidaturu prezidenta podepsali, stejně jako hlavě státu za to, že se rozhodla o nejvyšší úřad znovu usilovat. Zeman na tiskové konferenci rovněž vyjádřil dík za podpisy i za jejich sběr. Podle něj byl úspěšnější než před pěti lety, kdy získal zhruba 106.000 podpisů, ale podmínky pro podpis petičního archu byly mírnější.

Nominaci od občanů získali ještě bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš, který sesbíral 142 000 podpisů, a podnikatel a textař Michal Horáček, který jich získal 86 000. Pro nominaci je třeba nejméně 50 000 podpisů. Ostatní uchazeči o Hrad se rozhodli jít cestou politické podpory, tedy získat podpisy deseti senátorů nebo 20 poslanců.

Zeman úmysl znovu se přihlásit do prezidentské volby oznámil letos v březnu. Minulý týden sdělil, že kandiduje, protože si to přáli jeho stoupenci, které nechce zklamat. "Protože kdybych se na ně vykašlal, připadal bych si jako zbabělec. Druhý důvod je ten, že bych rád v této práci pokračoval, protože je krásná a zajímavá," uvedl.

V souvislosti se Zemanovou kandidaturou se spekuluje i o jeho zdravotním stavu. Prezident dlouhodobě uvádí, že trpí neuropatií, kvůli které nemá cit v nohou od kotníků dolů, a cukrovkou. Dnes prohlásil, že se mu krátkodobá glykemie snížila pod úroveň, od níž se mluví o cukrovce. Odmítl také, že by trpěl dnou.

Podívejte se na profil Miloše Zemana >>>

o volby se dosud na ministerstvu vnitra zaregistrovalo deset uchazečů o Hrad, řekla Klára Pěknicová z tiskového oddělení ministerstva vnitra. Dostatek podpisů od občanů získali Zeman, Drahoš a Horáček. Poslaneckou nominaci odevzdali bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (za Realisty) a hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig. Se senátorskou nominací kandidují bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer a lékař a aktivista Marek Hilšer. Kandidátní listinu s podporou poslanců podal podle ministerstva vnitra ještě jeden uchazeč, jeho jméno zatím nebylo ministerstvem zveřejněno. Další dva zájemci podali pouze nominaci bez podpory občanských či politických podpisů.

Podporu senátorů by měl mít podle dnešních zpráv médií zajištěnu i expremiér Mirek Topolánek. Zajistit si účast ve volbách díky podpisům poslanců či senátorů se pokouší několik dalších zájemců o funkci prezidenta.

Všechny informace o volbě prezidenta najdete zde >>>

Zeman dnes odmítl říci, koho z dalších kandidátů považuje za nejvážnějšího soupeře. Zdůvodnil to tím, že se už při ohlášení kandidatury zavázal nekomentovat své vyzyvatele.

Nominace mohou být podávány do úterních 16:00. Ministerstvo poté oznámí počet přihlášek, jména kandidátů zveřejní až 24. listopadu, do kdy bude rozhodovat o přípustnosti kandidatury. Úřad to zdůvodňuje ochranou osobních údajů.