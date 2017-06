Zemana zničil alkohol, jeho pokračování je morbidní představa, říká Halík | E15.cz

Miloš Zeman ztrácí pud sebezáchovy, jeho podpora se láme kvůli zdraví, a to je škoda, hodnotí stav prezidenta teolog a sociolog Tomáš Halík. Podle něj sledujeme devastaci hlavy státu. V rozhovoru s Pavlem Štruncem Halík řekl, že se za Zemana modlí.

Co má na mysli, když říká, že prezident „stahuje dolních deset milionů“? Jak souvisí dosavadní neúspěch populistických a extremistických stran s tím, že je na Hradě právě on? Přijal by od něj Halík státní vyznamenání?

A jak on, jako katolický kněz, hodnotí přístup Čechů k víře? Jsme opravdu tak ateistický národ, jak se říká?