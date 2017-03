Průzkum: Francouze přesvědčil Macron, Le Penová v první debatě prezidentských kandidátů nezaujala

Nejpřesvědčivěji působil v pondělní debatě pěti kandidátů na francouzského prezidenta centrista Emmanuel Macron. Vyplývá to z průzkumu agentury Elabe, který zveřejnila agentura Reuters. Na opačném konci žebříčku skončil socialista Benoît Hamon.

Macron byl nejpřesvědčivější z pětice kandidátů, kterým průzkumy dávají největší šance na vítězství, podle 29 procent dotázaných diváků. Na druhém místě se umístil levicový radikál Jean-Luc Mélenchon s 20 procenty.

Těsně za ním se na děleném třetím místě umístili konzervativní kandidát François Fillon a předsedkyně krajně pravicové Národní fronty (FN) Marine Le Penová. Oba pravicoví kandidáti získali 19 procent.

Nejhůře v debatě podle dotázaných diváků dopadl kandidát socialistů Hamon, který byl v téměř tři a půl hodiny trvající debatě přesvědčivý jen podle 11 procent respondentů.

Nezávislý kandidát Macron je v současnosti favoritem prezidentských voleb. Podle většiny průzkumů by do druhého kola postoupil společně s Le Penovou, kterou by však následně výraznou většinou porazil.

Dvoukolová prezidentská volba se koná 23. dubna a 7. května.