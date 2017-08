Slovenská vládní koalice se rozpadá, šéf SNS vypověděl smlouvu | E15.cz

SNS zároveň koaličním partnerům navrhuje bilaterální, resp. multilaterální jednání o možnosti vytvoření nové koaliční smlouvy. Danko o záměru vypovědět koaliční smlouvu nikoho z partnerů dopředu informoval. Místopředseda SNS Jaroslav Paška však nevyloučil předčasné volby.

"Jsme v šoku, v prvním momentě jsme si mysleli, že je to vtip," řekl slovenskému Denníku N politik ze strany Smer, který nechtěl být jmenován.

Vypovězení koaliční smlouvy nastává v době sporu ohledně ministra školství Petra Plavčana (SNS), který je kritizován za údajně netransparentní rozdělování evropských dotací na vědu a výzkum. Opozice jej před několika dny vyzvala k rezignaci a požádala rovněž SNS, aby se rezortu vzdala. Podle slovenských deníků N a SME může vypovězení smlouvy s tímto sporem souviset.

Podle serveru Sme však vypovězení koaliční smlouvy automaticky neznamená pád vlády: pokud by o něj SNS usilovala, musela by se pokusit prosadit nedůvěru kabinetu. Slovenská tisková agentura SITA uvedla, že SNS jednostranně koaliční smlouvu vypovědět nemůže, jelikož dohoda stanovuje, že zrušení smlouvy musí být písemné a musejí ho podepsat předsedové všech tří koaličních stran.

Opoziční politik Boris Kollár tento výklad situace podporuje, vnímá záležitost spíše než jako vážně míněnou záležitost jako způsob, jak vyvolat politických tlak na Roberta Fica. "Možná, že (Danko) Ficovi pouze pohrozil vypovězením koaliční smlouvy, a já si osobně myslím, že tak by to mohlo být, jelikož něco takového může udělat jenom blázen," řekl podle serveru Pravda Kollár.

Podle průzkumu agentury Focus by si slovenské politické strany nyní, v případě, že by se konaly volby, rozdělily hlasy v Národní radě Slovenské republiky takto: SMER-SD (44), SaS (24), SNS (17), OĽANO-NOVA (15), ĽSNS (15), Sme rodina (14), KDH (11), MOST-HÍD (10). Současná koalice by neměla na sestavení vlády dostatek hlasů a SNS by si oproti posledním volbám připsala o dva hlasy navíc.