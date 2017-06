Týden do britských voleb. Byznys utrpí, ať už vyhraje kdokoliv | E15.cz

Mayová už dříve překvapila veřejnost vypsáním předčasných voleb na 8. června, chtěla si tak posilnit vlastní mandát před vyjednáváním s Evropskou unií o brexitu.

Po zveřejnění průzkumů, podle kterých se náskok konzervativců scvrkl na pouhých pět procentních bodů, si libra proti dolaru pohoršila o plné procento. Britský byznys utrpí, ať už vyhraje kdokoli, tvrdí CNN. Brexitem ovlivněné programy konzervativců i labouristů totiž straší šéfy malých i velkých podniků napříč všemi sektory.

Premiérka chce například výrazně snížit rozdíl mezi příchozími migranty a lidmi, co zemi opouštejí. Minulý rok rozdíl činil 273 tisíc občanů, Mayová ho chce stlačit pod sto tisíc. Tak výrazný skok by mohl způsobit vážné problémy stěžejním sektorům britské ekonomiky, varuje dál CNN.

Zdravotnictví, stavebnictví či pohostinství totiž zaměstnávají mnoho migrantů, kteří by tak firmám chyběli. Mayová navíc navrhla zdvojnásobit poplatek britským podnikům za to, že zaměstnávají cizince.

Nepomáhá ani její postoj k dohodě s EU: raději žádnou, než špatnou dohodu. Pokud by se skutečně nepodařilo dojít ke kompromisu s největším obchodním partnerem, nastal by chaos způsobený překážkami v obchodu, byl by narušen řetězec dodavatelů.

Na druhé straně Corbyn slíbil zvýšení daní firmám a bohatým z 19 na 21 procent, výhledově dokonce na 26 procent. Tím by z byznysové sféry vysál téměř dvacet miliard liber.