Aktuální předvolební průzkumy nejsou průkazné, nepopisují realitu, říká Gazdík | E15.cz

Většina aktuálních předvolebních výzkumů nepouští do sestavy příští Poslanecké sněmovny zástupce KDU-ČSL a Starostů a nezávislých (STAN), jejichž společná koalice stále nemá potřebnou minimálně desetiprocentní podporu voličů. Šéf STAN Petr Gazdík v rozhovoru pro Reflex.cz vyvrací spekulace, že by volební uskupení KDU-STAN chystalo jinou podobu než dvoučlennou volební koalici, vymezuje se proti hnutí ANO Andreje Babiše a vysvětluje, proč vyjádřil podporu prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi.

Co říkáte drtivé většině průzkumů volebních preferencí z poslední doby, podle kterých by koalice KDU-ČSL a STAN nezískala potřebných 10 procent pro vstup do Poslanecké sněmovny?

S průzkumy máme své zkušenosti. Před krajskými volbami v loňském roce nám například jedna z agentur predikovala ve Středočeském kraji zisk dvou procent, ve volbách jsme pak v tomto kraji získali přes 18 procent. V situaci, kdy se 30 až 40 procent voličů rozhoduje poslední dva měsíce před volbami, jsou nynější průzkumy mírně řečeno málo průkazné.

Ale pozor, nepodceňuji je. Ne v tom smyslu, že by reálně mapovaly realitu, ale že ony tu realitu spoluvytvářejí. Vytvářejí obavy, že koalice potřebnou hranici nepřekročí, a tím v potenciálních voličích vyvolávají nechuť volit podle skutečné osobní preference.

Co na čísla o preferencích říkají vaši nejbližší spolustraníci a například i kandidáti, které hnutí STAN nominovalo na společné krajské kandidátky do voleb?

Bavíme se o tom, nakolik průzkumům věříme. Nakolik se obáváme, že průzkumy voliče ovlivní. To je legitimní a mluvíme o tom průběžně. Za STAN a naše partnery mohu říci, že průzkumy nepodceňujeme, ale rozhodně nepřeceňujeme. Ve světle těchto průzkumů média i mnozí vaši političtí soupeři spekulují nad konečnou formou či podobou vaší společné kandidátky.

Stále platí, že 15. srpna podáte do voleb kandidátku jako koalice dvou subjektů nebo už se reálně zvažuje i jiná podoba jako například „KDU-ČSL s podporou hnutí STAN“? Té by přece stačilo jen pět procent... Opět, hovořím za STAN: náš sněm schválil koalici, sjezd KDU-ČSL schválil koalici.

Jaká témata podle vás rozhodnou letošní volby do Poslanecké sněmovny?

Z mého pohledu je to budoucnost této země - tedy školství na všech úrovních. A z obecnějšího hlediska, velmi důležitého, je to orientace, kam se bude Česká republika ubírat. Zda budeme nejvýchodnější výspou Západu, nebo nejzápadnější výspou Východu - se vším, co to nese. Já osobně jsem pro první možnost.

Ve volbách půjde o to, zda chceme zachovat osobní svobody, osobní odpovědnost - nebo, zda chceme „řízenou“ demokracii po vzoru Ruska, „efektivní“ demokracii po vzoru Andreje Babiše, který nám líčí vizi okleštění demokracie už na úrovni obcí a měst. Zkrátka jde o to, co od státu čekáme. Aby splnil své hlavní úkoly, tedy zajistil rovnost před právem, bezpečí navenek i uvnitř a ochranu svobod anebo aby se o nás zcela postaral, byť za cenu ztráty mnoha osobních svobod.

Co byste namítl vašim odpůrcům, kteří říkají že jste utekl od Kalouska k lidovcům a chcete díky nim zůstat v politice?

Řekl bych to, co opakuji stále: smlouva s TOP 09 skončila a jednali jsme o jejím prodloužení. Chtěli jsme zapojit i naše regionální partnery i některé celostátní strany, TOP 09 se chtěla bavit jen o dvoustranné spolupráci. Víte, o tom, kdo zůstane či nezůstane v politice, rozhodne suverénní volič.

My v politice - komunální, regionální, v Senátu - zůstaneme jako Starostové tak jako tak. Abychom něco v této zemi ovlivnili, chceme být i ve Sněmovně. A to se uvidí.