ANO už má mít náhradu za Teličku. Mluví se o předním diplomatovi | E15.cz

Hnutí ANO ví, koho by v případě, že by Pavel Telička rezignoval na křeslo europoslance, vyslalo místo něj do Evropského parlamentu. Na základě zjištění redakce INFO.CZ by měl tým stávajících europoslanců za ANO doplnit špičkový diplomat Ivan Jančárek, který v současné době působí na Ministerstvu zahraničních věcí.