Babiš jen opakoval fráze, řekl předseda sněmovní komise. Je to účelovka, tvrdí šéf ANO | E15.cz

"Já netuším, proč mě pozvali, takže já se to rád dozvím," řekl ihned po příchodu do Sněmovny Andrej Babiš novinářům, později ale předčítal veřejnosti předem připravený materiál.

O úniku živého policejného spisu se jednalo v souvislosti s nahrávkou Babiše a Přibila, která se objevila na twitterovém účtu pod jménem Julius Šuman. Komise chtěla zjistit, zda údaje z živého spisu duo Babiš-Přibil skutečně mělo, odkud je případně získalo a jak s nimi nakládalo. Přibilův slyšení trval nejdéle, vyjádření dal však nejstručnější: s Babišem prý živé policejní spisy neprobírali.

Oproti tomu Babiš se na komisi dlouho nezdržel. „V životě jsem žádný živý spis v ruce neměl, nikdy jsem do žádného nenahlížel, takže to bylo rychlé" řekl. "Pro mě je to pokračování politického boje spojenectví ČSSD a TOP 09, které má v očích občanů vyvolávat negativní pocit o mé osobě. Proto nechápu vůbec, proč komise vznikla,“ pokračoval.

„Úniky z policejních spisů tu jsou desítky let, máme možnost dokonce si číst v novinách o nové kauze ohledně podezření z korupce ve sportu, Pelta a spol. Není to nic nového, považuji to za účelovku,“ dodal. Výslech se podle něj nesl v přátelském duchu, poslancům prý odpovídal na každou otázku.

Oproti tomu předseda komise Plíšek řekl, že na něj měl Babiš „osobní výpad“ a že pouze opakoval fráze, které používá v médiích. „Odmítl se s námi bavit o tom, že by komunikoval s Přibilem a o obsahu schůzek nám také neřekl vůbec nic,“ komentoval Plíšek.

„Očekával jsem, že v případě neveřejného jednání bude pan Babiš věcně odpovídat na otázky, ukázalo se ale, že chtěl pouze odprezentovat své politické postoje,“ komentoval Plíšek.

Z slyšení mu prý vychází, že někteří novináři mají nadstandardní vztahy s některými policejními vyšetřovateli nebo se soustavou státního zastupitelství. Přibil se podle Plíška odkazoval na své kontakty s konkrétními policisty, kteří mu předávali určité informace při jejich kontaktech.

Člen komise Radek Vondráček (ANO) stručnost stranického šéfa hájil: „Když řeknete, že k ničemu nedocházelo, tak pak postrádá smysl jakékoliv další výpovědi.“

Vyšetřovací komise si také pozvala zástupce České advokátní komory a Unie obhájců. Měli přiblížit, jak z pohledu advokátů dochází k únikům, jak jsou spisy chráněny a k jakým systémovým změnám by mohlo v budoucnu dojít.

Komise nyní pozve ve spojitosti s Přibilem i jeho bývalého kolegu z MF Dnes Františka Nachtigalla. Také si předvolá premiéra Bohuslava Sobotku a bývalého šéfa úřadu vlády Ivana Přikryla ohledně kauzy OKD z hlediska nakládání se spisy.