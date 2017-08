Babiš nevidí důvod, proč by měl složit poslanecký mandát | E15.cz

Policie kvůli vyšetřování farmy Čapí hnízdo požádala Sněmovnu o vydání Babiše a předsedy poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Policejní žádostí se bude zabývat mandátový a imunitní výbor Sněmovny, který k věci poprvé zasedne 18. srpna, oba poslance ale vyslechne až na svém dalším jednání. O vydání by s konečnou platností měla rozhodnout hlasováním celá Sněmovna, a to na schůzi, která začne 5. září.

Opoziční ODS ve čtvrtek vyzvala Babiše i Faltýnka, aby se kvůli vyšetřování vzdali svých poslaneckých mandátů. Faltýnek ve stejný den uvedl, že se žádosti policie o vydání k vyšetřování nebude bránit, na poslanecký mandát ale rezignovat nehodlá.

Podle serveru Neovlivní.cz by se policejní vyšetřování nemělo týkat pouze Babiše s Faltýnkem, ale také dalších lidí. Server uvádí, že vyšetřování čeká také náměstkyni jihlavského primátora a kandidátku do Sněmovny za ANO Janu Mayerovou, která za farmu Čapí hnízdo podepsala žádost o dotaci, která je předmětem vyšetřování. Mayerovou se nepodařilo kontaktovat, její sekretariát uvedl, že je nemocná, telefon nezvedla. Policie se podle serveru také zajímá o dva členy představenstva farmy Josefa Nenádala a Luďka Kalivodu, kteří Mayerovou podepsáním žádosti pověřili.

Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně dosáhla na padesátimilionovou evropskou dotaci. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se vrátila mezi firmy Agrofertu.