Babiš odmítl maloobchodníky, větší slevu na pokladny EET nedostanou | E15.cz

Sdružení podnikatelů v maloobchodu dnes už bývalého ministra financí Andreje Babiše (ANO) nedávno požádalo, aby dodržel slib o úhradě nákladů spojených s EET všem podnikatelům.

"Již v průběhu diskuse nad návrhem zákona jsme zcela otevřeně uvedli, že navržené řešení úhrady nákladů, tedy pět tisíc korun pro fyzickou osobu a prodejnu považujeme za krajně nespravedlivé, nekorektní a z titulu výše nákladů za zcela nedostatečné,“ napsal Babišovi předseda asociace Zdeněk Juračka.

Připomněl, že organizace byla jednou z mála, která se za EET jako prostředku pro zrovnoprávnění trhu postavila. „Byli jsme uklidňováni sliby, že vše bude dáno do náležitého stavu. To naznačoval i pan Babiš,“ uvedl Jurečka.

Zástupci maloobchodníků nyní vyzvali předsedy všech tří koaličních stran, aby nahlédli do koaliční smlouvy a přijali rozhodnutí, které současný stav napraví.

Narazili však na Babiše. Ten majitelům a provozovatelům malých prodejen vzkázal, že koalice by kvůli jejich požadavku musela novelizovat daňové zákony, což se prý v končícím volebním období už nestihne. Navrhovaná desetitisícová sleva na dani by navíc podle něj znamenala výrazný zásah do veřejných rozpočtů.

"Budeme-li předpokládat finální počet subjektů zapojených do EET okolo 400 až 500 tisíc, přičemž zhruba polovina by měla nárok na zmíněnou slevu, pro veřejné rozpočty by to znamenalo dvě až dvě a půl miliardy korun,“ odhadl exministr. Dodal, že taková částka odpovídá „daňovému opatření zásadního významu“.

Babiš dále argumentuje tím, že se mu mezi dodavateli pokladních systémů podařilo vytvořit konkurenční prostředí, které vedlo ke snížení ceny jak hardware, tak software.