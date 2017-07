Babiš představuje osvíceného génia, říká Komárek. Poslanci ANO jsou prý elitní klub | E15.cz

Andrej Babiš očima poslance a komentátora Martina Komárka? Osvícenec a génius, kterého lidé milují. Předseda ANO je podle Komárka na nejlepší cestě stát se premiérem, celému hnutí dál fandí a do budoucna s ním hodlá spolupracovat. A to i přesto, že do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny už kandidovat za Babišovu partaj nebude.