Babiš se nakonec shodl s ODS, nechce přijmout euro. Firmy si myslí opak | E15.cz

Přijetí společné evropské měny by podle Babiše znamenalo, že by Česko ručilo za cizí dluhy a přišlo by o jeden z nástrojů, které pomáhají řešit hospodářské krize. "Eurozóna byl ekonomický projekt, stal se politickým. A já nechci ručit za řecké dluhy, za italské banky, nechci být součástí tohoto systému, protože to nám nic dobrého nepřinese," řekl Babiš s tím, že eurozóna by byla jenom další závislost na rozhodování někoho o nás bez nás.

Babiš tak preferuje stejnou myšlenku, jako jím dlouhodobě kritizovaná ODS. Její předseda Petr Fiala včera uvedl, že výjimku z automatického přijetí eura chce jeho strana dlouhodobě. „Když to bude pro Českou republiku výhodné a eurozóna bude funkční, tak se o tom bavme. Chceme výjimku proto, abychom si mohli sami stanovit, zda a kdy euro přijmeme," uvedl včera pro server Pravý břeh.

Pro stanovení termínu přijetí eura se však nedávno vyslovil premiér Bohuslav Sobotka. Rozhodnout o tom podle něj bude muset příští vláda. Nepřijetí společné evropské měny by podle Sobotky mohlo odsunout zemi do pomalejšího pruhu Evropské unie. Podobně argumentuje opoziční TOP 09.

Podle předsedy strany Miroslava Kalouska bude členství v eurozóně tvořit v budoucnu hranici vícerychlostní Evropy. "Nechceme, aby Česká republika jela v pomalém pruhu už jenom proto, že pomalý pruh pokládáme za eufemismus pro pomalé odpadávání," doplnil Kalousek.

Lidovecký předseda Pavel Bělobrádek dokonce hovoří o tom, že by Česko mělo do eurozóny vstoupit do pěti let a zájem firem o společnou měnu potvrzuje i šéf Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček s tím, že v posledním průzkumu mezi firmami se většina přiklonila k názoru, že se zavedením jednotné evropské měny spíše souhlasí. „Samozřejmě, čím je firma větší, tím spíš je to pro ni téma," doplnil Havlíček.

Majitel miliardového jabloneckého Jablotronu Dalibor Dědek je v otázce přijetí eura naprosto přesvědčený o jeho potřebě. „Závidím Slovákům, že už ho mají. Čím dříve ho česká republika přijme, tím lépe,“ řekl Dědek v rozhovoru pro E15. Česko se zavázalo přijmout euro v rámci smlouvy o vstupu do EU v roce 2004, dosud však nestanovilo pevné datum, kdy tak chce učinit.