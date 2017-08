Babiš se s Přibilem vůbec neměl bavit. Ale to je utopický požadavek, říká mediální expert Šlerka | E15.cz

V polovině srpna se stanete šéfem Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, na jehož webu se píše, že impulsem pro jeho vznik je nákup vydavatelství MAFRA Andrejem Babišem v roce 2013. Jak ten stav hodnotíte od té doby?

Stačí si projít mediální kauzy posledních měsíců. Nemusíme věřit ničemu z toho, co se napsalo, nemusíme věřit odposlechům nebo publikovaným nahrávkám, byť je Andrej Babiš nepopřel. Nicméně cokoli MAFRA udělá, je už dnes čtené prostřednictvím toho, že je ve službách Andreje Babiše.

Není špatné být mediálním podnikatelem, není špatné být podnikatelem v politice. Co je velmi špatné, je koncentrovat do jedněch rukou mediální moc, politickou moc a ekonomickou moc. Bez ohledu na to, jestli se dušujete, nebo nedušujete, že do ničeho nezasahujete, cokoli ta média udělají, už je dopředu takhle čtené. Už jen kvůli tomu by měl Andrej Babiš zvážit, co s tím dál.

Rozliší to běžný čtenář? Když si obyčejný člověk koupí Mladou frontu nebo Lidové noviny, přemýšlí nad tím?

Tohle bylo hezky vidět v diskusích kolem té slavné kauzy Přibil, kdy byl i na sociálních sítích jedním z nejčastějších argumentů, že to přece dělají všichni. Všechna média někdo vlastní, vaše médium také někdo vlastní. To všechno ale znamená, že ti lidé o tom přemýšlejí, že to není věc, která zapadla.

Konkrétně kauzu nahrávek, v nichž tehdejší redaktor MF Dnes Marek Přibil konzultoval s Babišem obsah deníku, hodnotíte jak?

Nejsem milovník úniků jakýchkoli nahrávek a myslím si, že tato praxe není dobrá. S výjimkou společensky obzvlášť závažných problémů. Jedna věc je pouštět v médiích ob den záznamy intimní komunikace ministerského předsedy, jiná věc je publikovat záznam, kde se zdá, že došlo ke kontaktu třeba s živým policejním spisem.