Babiše řešit musíme. A Zeman se moc má k Putinovi, říká vlivný europoslanec | E15.cz

Nezávislost českých médií přijde na přetřes v Evropském parlamentu. Výbor pro občanské svobody, právo a vnitřní záležitosti probere možné zneužití v úterý odpoledne a téma to bude i ve čtvrtek na plénu. Důvod? Andrej Babiš (ANO) a nahrávka, na které má zasahovat do obsahu MF Dnes. Předseda nejsilnější frakce europarlamentu Manfred Weber (CSU) v rozhovoru pro Blesk.cz tvrdí, že to není jen „naše věc“. Zkritizoval také prezidenta Miloše Zemana kvůli přátelství s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.