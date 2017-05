Babišův poradce i kritik Bláha: Spolupráci hodnotím spíše negativně | E15.cz

Spolu s Andrejem Babišem může na rezortu financí skončit i hlasitý odpůrce EET Michal Bláha z iniciativy Hlídač státu. Ten před dvěma měsíci začal úřadu bez nároku na honorář pomáhat s IT zakázkami, chce prý prosadit změnu přístupu k těmto tendrům.

Budete v roli poradce spolupracovat také s nástupcem Andreje Babiše v čele ministerstva financí Ivanem Pilným?

V tuto chvíli nevím. Bude záležet na zájmu nového ministra či náměstků. Poradenskou smlouvu jsem dle právníků mohl mít pouze s osobou ministra Babiše, ne s ministerstvem. Fakticky ale vykonávám poradenství pro ministerstvo financí a podřízené organizace.

Jak vaši spolupráci s Babišovým úřadem hodnotíte?

Zatím spíše negativně. Reálně pracuji na dvou věcech. Tou první je zadávací dokumentace k personálnímu informačnímu systému, jehož soutěž ministerstvo připravuje. Vzhledem k velmi napjatým termínům je ale reálná možnost výrazně ovlivnit nastavení a principy zakázky nízká. Mnou navrhované úpravy a principy navíc zatím nebyly přijaty.

Dále navrhuji přepracování metodické příručky vedení IT projektů na ministerstvu. Nyní řešíme, zda je ze strany ministerstva chuť ji změnit či nikoliv.

Jste kritikem zavádění EET. Zkoušel jste Andreje Babiše o její škodlivosti přesvědčit?

Ne, od ledna 2017, s jedinou výjimkou, která se netýkala mého poradenství, jsem se s panem Babišem nepotkal. A ani tak bych ho škodlivosti EET nepřesvědčoval, nemá to cenu. Je to rozhodnutá, do značné míry politická věc.

Snažím se dosáhnout nutné změny principů, jak by se mělo obecně k IT zakázkám (tedy včetně elektronické evidence tržeb) přistupovat, řídit je a provozovat. Vzhledem k tomu, že se s panem Babišem potkávám velmi zřídka, diskutuji tyto věci zejména s pracovníky ministerstva a Státní pokladny Centra sdílených služeb, což je v pořádku.

Spouštíte službu s názvem Hlídač volebních kampaní, jehož prvním „úlovkem“ je Ivo Valenta coby zřejmě největší sponzor ODS. Jsou podle vás hlídači politických financí v kontextu prorůstání byznysu a politiky potřebnější než kdy dříve?

Hlídač politických financí vychází z platných zákonů o volbách do Sněmovny a zákonu o politických stranách. Tyto zákony přikazují politickým stranám a hnutím značnou míru transparentnosti a současně je (a občany) limitují v objemech peněz, které mohou investovat do politických kampaní. Stručně to shrnuji zde.

Na základě těchto legislativních změn je možné účinněji sledovat a kontrolovat financování politických stran a předvolebních kampaní. Tam vidím roli Hlídače politických financí. Jeho potřebnost je stejná, jako byla dříve, ale teď je - díky poslancům a tlaku veřejnosti - snadnější. A to je dobře.