Bělobrádek: Další vlny EET nechci. Ve vládě jsme příliš ustupovali | E15.cz

Pokud v nadcházejících sněmovních volbách uspěje čerstvě potvrzená koalice lidovců a starostů, projekt elektronické evidence tržeb se zřejmě zastaví. Vyplývá to alespoň ze slov předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, který v sobotu suverénně obhájil svou funkci.

„Původně jsme chtěli EET jenom pro vybrané sektory a stojí to tak i v koaliční smlouvě,“ řekl v rozhovoru pro E15 Bělobrádek. Podle šéfa lidovců však koaliční partneři v otázce na jeho stranu nevybíravě tlačili, aby EET obsáhla celou ekonomiku bez výjimek. „Říkali nám, že žádné výjimky nebudou. Teď dochází na naše slova a z EET se vylučují nevidomí nebo lidé, kteří jednou za 14 dní někde ohřejí párek,“ říká Bělobrádek.

Pro ty, pro které EET platí nyní, tedy pro obchodníky, restauratéry a hoteliéry, by podle Bělobrádka měla platit i nadále. „Považoval bych za chybné, kdybychom nejdřív všechny donutili si to zavést, a pak to hned zrušili,“ tvrdí šéf KDU-ČSL.

První a druhou vlnu EET je podle něj potřeba nejdříve vyhodnotit. Budoucnost třetí a čtvrté vlny, které by se měly dotknout dopravců, zemědělců, či řemeslníků, chce však nechat na voličích. To, že je start třetí a čtvrté vlny posunut až za parlamentní volby, je podle něj výsledek koaličního tlaku lidovců.

V zákoně o elektronické evidenci tržeb jsou nicméně začátky všech vln již schváleny. Pokud by se příští vláda rozhodla projekt zastavit, musí kvůli tomu zákon změnit v parlamentní proceduře.