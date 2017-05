Bělobrádek uvažuje o opětovném zavedení poplatků v nemocnicích | E15.cz

Kvůli nákladům na léčbu vážných chorob by měl být zvážen návrat k poplatkům za hospitalizaci. Uvedl to dnes při příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který touto chorobou trpí. Účinné, ale velmi nákladné biologické léčby se loni dostalo zhruba šest tisíc klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny z celkem 20 tisíc pacientů s roztroušenou sklerózou žijících v Česku. Podle Bělobrádka je proto otázkou, zda by lidé neměli platit v omezeném režimu za pobyt v nemocnici, aby zbylo na léčbu závažných nemocí.