Hospodářský boom Berlína a hlad Německa po českém zboží, stejně jako historicky levný úvěr, či rekordní balíky peněz z Bruselu. To jsou jen některé berličky, které odcházející vládě vydatně zvyšovaly skóre, aniž by se musela příliš snažit. Halasná vládní reklama, kterak dokázala snížit státní dluh, navíc stála zemi nepříjemnosti. Stát totiž srazil své investice do infrastruktury. S historickou relikvií jménem česká montovna si navíc bude muset poradit až příští vláda.