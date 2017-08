Blíží se volby, kampani ale schází obsah. Nechceme obtěžovat voliče na dovolených, brání se strany | E15.cz

Lidovci vsadí na ploty svých podporovatelů Lidovci chtějí v ostré fázi kampaně spoléhat především na „mraky aktivních lidí“ z členské základny – konkrétně využít plotů u jejich domů. „Nejčastěji využíváme plachty o velikosti metr na metr. Cena je v řádu stovek korun, propagace je to ale velmi efektivní,“ říká šéf kampaně Václav Pláteník. Volič takto vyzdobené ploty potká nejčastěji u dálnic a v obcích. Z plánovaných 27 investovaných milionů zatím strana utratila šest, téměř čtvrtina peněz z celkové sumy půjde do on-line komunikace a sociálních sítí. V posledním měsíci kampaně hodlají lidovci ztrojnásobit aktivitu. „ 9,5 % “ Během příprav se radili i s odborníky z Chorvatska, Británie a tradičně z Německa. „Velkým vzorem je CDU,“ uvedl Pláteník. Po rozpadu koalice se starosty strana odepsala řadu propagačních materiálů. Například i deset tisíc propisek. Část z nich poputuje do Národního muzea do sbírky artefaktů z volebních kampaní. Všude samý Starosta Kampaň Starostů a nezávislých ovlivnil rozpad předvolební koalice s KDU-ČSL, hnutí tak stále ještě dotahuje přípravy na ostrou fázi kampaně. Tu spustí stejně jako většina konkurentů v září. Starostové plánují utratit okolo čtyřiceti milionů korun, celou částku ale na účtu ještě nemají. „Na suchu nejsme,“ říká volební lídr Jan Farský a dodává, že se počítá i se zhruba desetimilionovým příspěvkem od podnikatele Dalibora Dědka, který se stranou spolupracuje. „ 9,5 % “ Starostové investují hlavně do billboardů a on-line kampaně, zástupci hnutí budou také objíždět republiku a debatovat s občany. ODS věří v sílu lidského faktoru Občanští demokraté spustí ostrou fázi volební kampaně prvního září v Brně. Hlavní důraz kladou na kontaktní kampaň. „Počítáme, že navštívíme většinu sídel v zemi. Budeme debatovat s lidmi. To je základ,“ prozradil šéf volebního štábu ODS Zbyněk Stanjura. Proti předešlým volebním kampaním strana nebude tolik spoléhat na billboardy. „Ačkoli jsem jejich příznivcem, nebudou hrát hlavní roli,“ doplnil Stanjura. „ 11 % “ Celkově hodlá uskupení kolem předsedy Petra Fialy utratit zhruba 83 milionů korun, největší výdaje se očekávají v září a v říjnu. Patnáctičlenný volební štáb v kampani spoléhá i na letní kina, půjde o 95 projekcí filmů. V srpnu do tohoto projektu strana investovala téměř 1,4 milionu. ČSSD nabídne voličům program Strana zahájí „horkou“ fázi kampaně na přelomu srpna a září. Nejdůležitější bude podle ní kontakt s voliči. Podobně jako ostatní partaje mluví i o využití sociálních sítí a o klasických formátech kampaně – billboardech nebo inzerci v tisku. „ 14 % “ „Obecně ale chceme, aby kampaň pro letošní volby byla nápaditější, zároveň se v ní budeme chtít zaměřit zejména na obsah, tedy náš politický program. TOP 09 investuje i do tetování Horkou fázi kampaně hodlá uskupení kolem předsedy Miroslava Kalouska spustit až na začátku školního roku. TOP 09 spoléhá především na sociální sítě, kde čile komunikují nejvýraznější představitelé strany. „S využitím billboardů a plakátů počítáme, v naší kampani však budou plnit spíše pomocnou roli,“ vysvětluje první místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek. „ 7,5 % “ TOP 09 se zatím ani zdaleka nepřiblížila 90milionovému limitu. Do začátku srpna strana utratila podle prvního místopředsedy TOP 09 Marka Ženíška třináct milionů korun. Nejčastěji na tisk propagačních materiálů, provoz a monitoring sociálních sítí, inzerci a reklamu a na organizování akcí, fotografování a natáčení videí. Nemalou částku ukusují i volební průzkumy. Méně standardní položkou je ze začátku srpna třeba 12 tisíc tetovacích obtisků za 201 tisíc korun. Charita, komunistické lákadlo na voliče Kampaň bude především kontaktní, jasnou podobu dostane v průběhu srpna. Jedním z hlavních motivů bude charitativní činnost – finance v řádu statisíců strana investuje například na léčbu dětí místo placení finančně nákladnějších spotů. „Nechceme soutěžit v počtu billboardů a televizních spotů. Samozřejmě nějaké budeme mít, ale půjde o kampaň ve stylu ,jsme tady a kandidujeme‘,“ říká místopředseda KSČM Jiří Dolejš. „ 14,5 % “ „Rozpočet kampaně rozhodně nevyplýtváme, nechceme se zadlužit. Přímo ze stranické pokladny půjde 25 milionů korun, další peníze půjdou z krajů a podílet se finančně na kampani budou také kandidáti, celkový rozpočet tak bude 30 milionů korun,“ přiblížil Dolejš. Proti volbám před čtyřmi lety se komunisté soustředí především na sociální sítě a zintenzivnění kontaktních kampaní, kdy budou propagovat vizuál strany. Svatební „ANO“ jako součást kampaně? Hnutí ANO hodlá s ostrým začátkem kampaně začít až od září. Volební manažer hnutí Petr Morcinek zatím nechtěl přiblížit, jak bude podzimní finiš vypadat. „V létě jinak příliš neutrácíme. Kromě knihy nebo volebních novin jde hlavně o komunikaci s lidmi, ta ale probíhá celé čtyři roky, a to jak přímo, tak na sociálních sítích,“ dodal. „ 27,5 % “ Hnutí ANO vede silnou kampaň přes sociální sítě, kde velkou roli hraje především Facebook Andreje Babiše. Jeho statusy a činnost připravují poradci pod vedením Marka Prchala či Marka Hanče. Často publikují i videa, v nichž hlavní roli většinou přebírá lídr hnutí Babiš. Právě sobotní svatba šéfa ANO se stala terčem spekulací, zda i toto není součástí předvolební kampaně. „Já si to nemyslím,“ odvětil na dotaz Morcinek.