Blouznění politiků? Práce čtyři dny v týdnu, EU jako keltská vesnice. Babiš není sám, kdo se zasnil | E15.cz

Sestavování rozpočtu Pravice se od roku 2010 profiluje jako rozpočtově odpovědná. ODS ve Vizi 2020 popisuje metodu takzvaného fiskálního cílení, jež do schodku či přebytku zahrnuje protiváhu ve výši tří procentních bodů HDP. Pokud ekonomika roste dva roky v průměru o pět procent, musí být navržený státní rozpočet alespoň dvě procenta HDP v přebytku. TOP 09 je přísnější. Počítá s vytvářením rezerv už při dvouprocentním růstu ekonomiky. Levice místo rozpočtové (ne)odpovědnosti píše o nutnosti vypořádat se s tlakem globalizace a neoliberalismu. Tak ČSSD označuje „politický projekt s cílem posílení moci neregulovaného trhu, korporací a jejich zájmů“. Nevolá po protekcionismu, ale podobně jako KSČM po regulaci pohybu kapitálu. Odmítá tlak na snižování míry přerozdělování s tím, že podíl všech daní a povinných plateb na HDP se v Česku pohybuje pod průměrem EU. Modernizace ekonomiky „České hospodářství se přeorientuje na inovativní činnosti s vysokou přidanou hodnotou. Na dobu montoven budeme jen s úsměvem vzpomínat, jejich éra se totiž uzavřela spolu s hospodářskou krizí. Vláda přestala podporovat investice vedoucí k rozvoji průmyslu bez přidané hodnoty, prostředky nasměrovala do vzdělání a výzkumu.“ Tato slova pocházejí ze sedm let staré vize ODS. Pro Česko je to nicméně téma vysoce aktuální. „Podíl průmyslu na HDP je 38 procent, nejvíce v Evropě,“ upozorňuje dnes TOP 09 a dodává předpověď, že do 15 let nebude v některých oborech nutné pracovat více než čtyři dny v týdnu. Robotizace je tématem i pro ČSSD. Varuje, že rozmach umělé inteligence povede k úbytku pracovních míst. Slibuje proto podporu malých a středních podniků, aby mohly proniknout do mezer globálního trhu a získávat zakázky s vyšší marží. Tím by lépe vzdorovaly i tlakům automatizace. Stát by měl také odměňovat i dosud nehonorované činnosti, například péči o blízké či o životní prostředí. KSČM pro změnu píše o „polidštění“ hospodářství. Dosáhnout by toho chtěla rozvojem ekonomické samosprávy a družstevnictví. Financování veřejných statků ODS a TOP 09 v době své vlády zdůrazňovaly potřebu spoluúčasti klientů veřejných statků: zavedly zdravotnické poplatky a druhý důchodový pilíř, TOP 09 chystala školné. Ve své Vizi 2030 je ale už nezmiňuje. Naopak by studentům dotovala studium v zahraničí a „kulturní poukázky“. Levice zpoplatnění a privatizaci veřejných statků odmítá, přestože ČSSD přiznává, že současný penzijní systém občanům odpovídající výši důchodů nezajistí. Zahraniční politika ODS i TOP 09 zdůrazňují důležitost členství v EU a NATO. Už před migrační krizí se ODS odmítla podílet na přistěhovalecké politice EU, zároveň ale trvala na agendě lidských práv. Podle vize TOP 09 by mělo Česko pozici „mezinárodní autority v oblasti lidských práv“ obnovit. Pravici spojuje důraz na vnímání příslušnosti Česka k euroatlantické civilizaci. ČSSD vidí Česko spíše jako součást multipolárního světa. Konstruktivní vztahy by proto mělo v ideálním případě udržovat i s Ruskem. Deklaraci za vystoupení ČR z NATO na rozdíl od komunistů neuvádí