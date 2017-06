Bývalému novináři Přibilovi prý policisté nosili kompromitující materiály na Chovance a Tuhého | E15.cz

Novinář Marek Přibil podle tajně pořízených nahrávek nosil Andreji Babišovi citlivé materiály, dosud však nebylo jasné, od koho tyto materiály získával. Podle nově získaných informací Českého rozhlasu byl Přibilovou spojkou bývalý významný policista na policejním útvaru, zabývajícím se mimo jiné odposlechy, Stanislav Hájek.

Ten se v minulosti ocitl v hledáčku protimafiánského útvaru v rámci vyšetřování okolí tehdejší vedoucí kabinetu premiéra Jany Nagyové.

Dalším ze skupiny kolem Marka Přibila byl bývalý policejní důstojník Milan Večeřa. „Byl jsem kontaktován panem Večeřou, který pracoval v Kobře, teď je na Generálním finančním ředitelství, myslím, jako šéf odboru vnitřní kontroly," vzpomíná podle iRozhlasu Přibil.

„Sdělil mi, že ve Zlíně existuje skupina sociálních demokratů, kteří by se chtěli setkat s někým z novinářů, a že disponují nahrávkou pana Chovance z roku 2014 z jeho vily v Praze, kde byli určití lidé, včetně sociálních demokratů a policistů," řekl bývalý redaktor MF Dnes Přibil.

Kompromitující materiály na ministra Chovance, o kterých na nahrávkách s Babišem Přibil mluvil, měly obsahovat audiozáznam schůzky v domě Milana Chovance, kam mu jeho spolustraníci v roce 2014 přivedli policejního důstojníka Bronislava Šabršulu a chtěli, aby zařídil jeho jmenování krajským ředitelem.

Údajná nahrávka měla dokazovat, že Chovanec dosazuje na významná místa policisty podle politického klíče. Chovanec schůzku s Šabršulou přiznává, její závadnost však popírá a skutečnou existenci nahrávky zpochybňuje.

„Jestli někdo z nich debatu nahrál, tak jestli tu nahrávku má, tak ať ji pustí. Já jsem tehdy očekával, že to je pan Přibil, který avizoval, že tu nahrávku má. Dodneška nebyla puštěna. To znamená, že buď neexistuje a pan Přibil lhal, nebo existuje a z nějakých neznámých důvodů ji nepustil,” říká Chovanec s tím, že jeho spolustraníci tehdy pouze přivedli policistu, který se pro sebe mimo služební postup pokoušel domoci určitých výhod, což on odmítl.