Centrální banka si na pravomoc tlumit hypoteční trh ještě počká | E15.cz

Návrh zákona o ČNB obsahující nástroje umožňující bance účinněji ovlivňovat ceny nemovitostí totiž podle zdrojů deníku E15 nenachází podporu v koaliční radě a jeho přijetí se tak zřejmě odloží do příštího volebního období.

Centrální bankéři připomínají, že každé prodlení může významně zvýšit napětí na realitním trhu.

„Koaliční rada prakticky smetla zákon ze stolu, je to velká prohra guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka,“ uvádí zdroj deníku obeznámený se situací. „Návrh vyvolal v prvním čtení poměrně velké kontroverze. V současnosti není dokončeno ani druhé čtení, což znamená, že poslanci do předlohy ještě nenačetli pozměňovací návrhy. Je tedy velmi nepravděpodobné, že by sněmovna v tomto volebním období normu schválila,“ potvrzuje předseda parlamentního rozpočtového výboru Václav Votava.

Projednání zákona není pevně zařazeno ani na program předposlední schůze sněmovny před volbami, která začíná příští úterý.

„Trh zatím nehoří a my se preventivně snažíme zabránit tomu, aby hořel v budoucnu. A na to je potřeba mít účinné nástroje, ačkoli politici tvrdí opak, protože dlouho nehořelo. Každé zdržení je nemilé a potenciálně zvyšuje rizika požáru v budoucnu,“ uvádí radní ČNB Mojmír Hampl.

Samotná hrozba posílení mandátu ČNB přitom trh dále nafoukne. „Prodejci budou při prodeji nemovitosti argumentovat právě snahou ČNB dostat nové pravomoci,“ upozorňuje ředitel institucionálních vztahů a hlavní ekonom Generali CEE Miroslav Singer.

Odložení zákona do příštího volebního období by podle znalců znamenalo, že ČNB získá legislativní pravomoc omezit hypotéky o řadu měsíců později. „Obávám se, že by se přijetí nestihlo ještě ani zkraje příštího roku,“ domnívá se Singer.

ČNB nyní vydává limity úvěrů na bydlení formou doporučení, to ale není vymahatelné. Podle návrhu by se tato pravomoc dostala přímo do zákona o ČNB. Má to omezit možná rizika na finančním trhu, například nadměrné zadlužování domácností.