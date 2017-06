ČSSD se odcizila lidem. Chci to změnit, říká Zaorálek. Koalici s Babišem nevylučuje | E15.cz

Březnový výrok tehdejšího šéfa sociální demokracie Bohuslava Sobotky, že půjde do příští koalice s ANO jen v případě, že bude znovu premiérem, už neplatí. Nový lídr ČSSD Lubomír Zaorálek nechce zaujímat kategorická stanoviska. „Po volbách se bude rozhodovat o velmi důležitých věcech a mě by mrzelo, kdybychom u toho nebyli. Jde o to, jaké postavení bude mít Česko v Evropě a kam se bude EU vyvíjet,“ říká. Hodlá změnit dosavadní způsob komunikace s voliči, který podle něho působí obstarožně.

Představili jste program nazvaný Dobrá země pro život. Do roku 2022 slibujete zvýšit minimální mzdu na 16 tisíc korun, průměrnou na 40 tisíc. Polepšit si má 98 procent zaměstnanců, pro všechny chcete prosadit pětitýdenní dovolenou. Kde na to stát a firmy vezmou peníze?

Je to komplexní věc, neznamená jen výdaje navíc. Různé skupiny lidí jsou různě zdaněné a my pro ně navrhujeme určité typy daňových úprav včetně zrušení superhrubé mzdy. Tyto úpravy by měly pomoci daně snížit. Obecně by se na veřejných službách měli podílet nejbohatší, ať už jednotlivci, nebo banky a holdingy. Nyní je to tak, že tyto služby financují hlavně střední vrstvy. To chceme změnit.

Jaká bude hranice měsíčního příjmu pro vyšší zdanění?

Není teď na místě vysvětlovat všechny metody, kterými sociální demokracie postupovala v daňové oblasti, ukazovat pásma a podobně. Podstatné je, že chceme snížit daně 98 procentům zaměstnanců. Daňová progrese bude mířit jen na dvě procenta těch nejbohatších.

Proč jste vycouvali ze záměru vyššího zdanění pro příjmové skupiny nad padesát tisíc měsíčně?

Pro mě to změna není, kritizoval jsem to od začátku. Bylo to nemotorně postavené, nešťastně prezentované. Chtěl jsem, aby v programu bylo napsáno, že 98 procentům zaměstnanců snížíme daně a zvýšíme příjmy. Teď jsem spokojen. Považuji také za podstatné, že chceme snížit daně nejen lidem, ale i malým a středním podnikům.

Celkové zdanění nemáme v úmyslu zvyšovat. Je jen potřeba zvýšit daně velkým právnickým osobám. To jsme marně prosazovali na jednáních s Andrejem Babišem, když vznikalo programové prohlášení současné vlády. Po volbách budeme hledat spojence, kteří by to podpořili.

Jak zabráníte tomu, aby velké firmy neodváděly zisky do zahraničí?

Už to možná zní omšele a trapně, ale pokud nejsme schopni se vyrovnat s problémem daňových rájů a prosadit jednotný systém zdanění velkých firem v celé Evropě, není se o čem bavit. Peníze utíkají ven a není možné, abychom o tom jen donekonečna mluvili a nebyli schopni to řešit, byť například na Kypru už se něco mění.

Slibujete snížení daní malým a středním podnikatelům. A co zvýšení odvodů pro OSVČ, s nímž přišel předseda Senátu za vaši stranu Milan Štěch?

Musím odmítnout, co z jeho úst zaznělo. To vyjádření není v souladu s tím, na čem se sociální demokracie dohodla. Zdůrazňuji, že nezvýšíme daňovou zátěž OSVČ. Naopak s nimi chceme jednat o tom, aby řada z nich nemusela dožívat v chudobě. Problém nízkých mezd není jednoduchý.

Chtěli bychom ho řešit tak, že právě malým a středním firmám pomůžeme získat finanční prostředky na modernizaci. V tomto typu podnikání vidíme budoucnost této země, musí získat ve společnosti mnohem důležitější roli.

Stále platí, že do dalšího spojenectví s ANO by šla ČSSD jen v případě, že vyhraje volby a bude mít premiéra, jak řekl na vašem březnovém sjezdu Bohuslav Sobotka? Nebo byste se s Babišem dohodli i v případě, že skončíte na nižších příčkách?

Nemám s nikým žádné dohody, teď to není na místě. Nikdy jsem to nedělal a ani se o to nepokoušel. Musíme se soustředit na volby a bojovat o každé procento hlasů. To, co vznikne po volbách, je pro mě jiná etapa.

Zvlášť před těmito volbami ale nemalou část veřejnosti zajímá, zda lidovci se Starosty, nebo vy půjdete s ANO.

My ale nevíme, jak volby dopadnou. Při šachové partii se dá přemýšlet o nějakých šesti tazích dopředu a vy chcete, abych přemýšlel o čtyřiceti. Mohou nastat situace, které nikdo nepředvídal, takže žádná kategorická prohlášení nechci říkat.

Můj cíl je, aby sociální demokracie dosáhla co nejlepšího výsledku. Bude záležet na všem možném, někdy potřebujete dokonce i štěstí. Udělám všechno, co je v mých silách. Když zvítězíme, budu samozřejmě rád.

Takže spolupráci s ANO nevylučujete?

Jde o to, jestli taková situace může reálně nastat a jestli by si za daných okolností ČSSD vyjednala důstojnou úlohu. Po volbách se bude rozhodovat o velmi důležitých věcech a mě by mrzelo, kdybychom u toho nebyli. Jde o to, jaké postavení by mělo mít Česko v Evropě. Sociální demokracie má v evropských zemích asi nejvíce partnerů, naše země rozhodně není v EU bezmocná. Proto mi připadá, že by bylo dobré, abychom byli i v příští vládě a mohli využít všech našich kontaktů.

Proč v programu nemáte datum přijetí eura, když by ho podle některých vašich představitelů měla určit právě už příští vláda?

Všichni víme, že pro přijetí eura je nutné splnit úkoly nejen na straně Česka, ale i eurozóny. Jak budou splněny ty domácí, stále není jasné. A když chci vstoupit do určitého prostředí, potřebuji mít garantováno, že v něm bude zacházeno se všemi stejně. Proč má například Francie takové úlevy v otázce deficitu státního rozpočtu? Odpověď, že má zvláštní pozici, protože je klíčová a silná, mě neuspokojuje.

Pokud se něco stane, náklady ponesou všichni ostatní. Musíme se dobrat toho, aby eurozóna byla skutečně férovým prostředím a aby byly vytvořeny nástroje, které budou bránit opakování toho, co se stalo za minulé finanční krize. EU dosud nenalezla způsob, jak řešit situaci zadlužených zemí. S tím se musí porvat. Teprve až budeme vidět, že se věci hýbou, euro přijmeme.

Řekl jste, že jako lídr budete na evropská témata klást v kampani důraz. Důvodem je debata o euru?

Bude se rozhodovat o tom, kam dál se bude Evropa vyvíjet. Musíme dosáhnout společenské dohody na tom, co jsme, jaké naděje jsou pro nás důležité a co chceme v současné EU prosazovat. Byl bych rád, aby tomu volby napomohly, protože to je nesmírně důležité pro naše živobytí. Musíme bránit fragmentaci Evropy na země jihu a severu, západu a východu. A pokud chceme bojovat s nízkou cenou práce a čelit tomu, že velká část dividend odplouvá do zahraničí, sami to nevyřešíme. Opravdu mi velmi záleží na tom, abych evropská témata dokázal s lidmi probírat.

Počítáte s tím, že můžete narazit na nezájem?

Byl jsem teď v Brně, v Hradci Králové, v Ostravě. Nepřipadá mi, že by se i o těchto věcech nedalo mluvit. Chci zdůrazňovat, že ČSSD je součástí silné evropské sociálnědemokratické rodiny, byť se našim partnerům ve volbách v poslední době příliš nedaří.

Nedaří se ani ČSSD. Proto jste vyměnili volebního lídra, kterým jste se stal. Čím si pokles preferencí vysvětlujete?

Mimo jiné jsme ztratili vnitřní klid. Myslím ale, že pořád máme silné karty. Vedli jsme a vedeme stabilní vládu, která měla a má podporu. Prosadili jsme drtivou většinu našeho programu. Na druhé straně se staly věci, kterým se asi moc nerozumělo. Je pěkné hovořit o tom, že bojujeme za demokracii. V této zemi je ale řada lidí, kteří mají pocit, že je to elitářská demokracie a že společnost pro ně moc nepracuje.

Co máte v plánu?

Přiblížit se lidem. ČSSD musí vysvětlit, k čemu tady je, a říkat to srozumitelně. Vím, že to není lehké. Kdybych ale měl dojem, že mě lidé už nechtějí poslouchat, nešel bych do toho. Po tolika letech v politice jsem pořád na začátku. Stále přemýšlím, jak to udělat, aby mě lidé považovali za někoho, kdo je schopen za ně něco udělat. V současném světě je důležité, aby sociální demokracie byla strana, která je připravena chránit občany. A to jak ve velké politice, tak v drobných věcech, které je sužují.

Jaký je váš cíl? Vaši kolegové hovoří o dvouciferném výsledku, který by začínal dvojkou.

Nejsem moc prognostik. Navíc nevím, co si myslet o průzkumech, které ve finále moc nevycházejí. I bez nich cítím určité odcizení mezi sociální demokracií a lidmi. Věřím ale, že jsem schopen získat jejich důvěru. Nemůžeme opakovat včerejší způsob vystupování, kulis, vizuální prezentace. Působí obstarožně. Když se budeme chovat jako starý establishment, neuspějeme. Na druhé straně vnímám, že nejsem čerstvá a neokoukaná tvář. Uvidíme, jak sázka na mě dopadne.