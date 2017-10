ČSSD se ztratila lidem, hlasy nám vzalo ANO i Piráti, říká Lubomír Zaorálek | E15.cz

Udělal jste v kampani něco špatně?



Je skoro brzy to hodnotit. Celou dobu jsem měl ale dojem, že jsme s lidmi měli začít komunikovat dříve. I když jsem se do toho pustil a jezdil po krajích, měl jsem pocit, jako bych měl zpoždění.

Mysleli jsme si, že plníme naše sliby o zvyšování minimální mzdy, důchodů. Byli jsme přesvědčeni, že o krocích, které děláme, se ví. Jenže se ukázalo, že řada lidí o nich nevěděla. Vyčítám si, že jsme do toho celého nešli dřív. Politika je kampaň, kterou musíte dělat od prvního okamžiku, kdy je sestavena vlády. Je to permanentní komunikace s lidmi.

Měli jste si tedy role ve vedení ČSSD rozdělit dřív, aby hlavní tváří nebyl Bohuslav Sobotka?



S chutí jsme se pustili do práce ve vládě a mysleli jsme si, že ji děláme dobře. Ale byl to pouze náš pocit. Nějak jsme se ztratili lidem. V současnosti s nimi musí být politik neustále v kontaktu.



Kdo vám sebral voliče?



Ještě to nemáme zanalyzované. Některé nám asi vzalo ANO, jiné Piráti. Chtěli jsme být v Česku silnou levicí. Záleželo nám na modelu sociálního státu, na sociálním smíru. Dnes je ale málo hlasů na to, aby se tyto věci držely. Obávám se, jak to bude dál s principy solidarity ve zdravotnictví, v penzijním systému.



Domluví se podle vás nová vláda na současném půdorysu, nebo se ANO spojí s ODS nebo s Tomiem Okamurou a komunisty?



To není náš problém. Pouze mohu říci, že pokud by nás někdo oslovil, neustoupíme od našich programových principů.

Už vedení strany někdo oslovil?



Nic o tom nevím.



Kdo by za ČSSD jednal o případné koalici?



Pokud bude nějaké vyjednávání, půjdeme do něj společně s Milanem Chovancem, Bohuslavem Sobotkou a Janem Hamáčkem. Platí, že klíčový je pro nás program. A také nepůjdeme do vlády s politiky, kteří jsou trestně stíhaní.



Co stranu čeká před mimořádným sjezdem, který chce svolat na příští duben?



Musí se ozvat názory, posoudit analýzy. Uděláme šňůru konferencí od místní, okresních až po krajské organizace. Pak někdo může přijít s nějakou alternativou. To je jediný možný postup. Máme odpovědnost za to, že ČSSD je schopna přežít i porážku. Život politické strany se neskládá jen z vítězství. Jak říká Hemingway: Nic není horší než porážka, horší už je jen vítězství. Z porážky se člověk musí poučit.