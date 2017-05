Dnes nezáleží na pravici nebo levici. Demokratické strany by se měly spojit, říká Ženíšek z TOP 09 | E15.cz

Karel Schwarzenberg řekl, že TOP 09 se s Babišem na koalici nedomluví. S kým je topka ochotna se domluvit?

Otevřeně říkáme, že by se v příští vládě měly spojit demokratické strany. Dochází k postupnému oklešťování různých svobod. Dnes nejde o to, že jsem pravice nebo levice. Dovedu si představit, že budu ve vládě i s demokratickým levicovým partnerem. Je to možné v případě, že se dohodneme, že se čtyři roky nebudou řešit daně, ale oprava toho demokratického hřiště, na které jsme byli zvyklí.

ODS je náš přirozený partner v ekonomických oblastech, problematický je ale jejich postoj k Evropské unii. KDU-ČSL a starostové půjdou s kýmkoliv, když to pro ně bude výhodné.

Vy se zabýváte zahraniční politikou. Opravdu vidíte výhody v přijetí eura?

My je tam vidíme a vidíme je stoprocentně. Většina obyvatel euro nechce. Myslím si, že je to tím, že debata zamrzla někde v roce 2011. Eurozóna není jen problematické Řecko, ale je to především Německo, se kterým jsme ekonomicky propojeni. Je to i Rakousko.

80 procent našeho vývozu míří do Evropské unie, na to bychom neměli zapomínat. Slovensku se přijetí eura povedlo, z jeho příkladu je vidět, že ani obavy ze zdražení zboží se nemusí naplnit. To je ekonomický pohled.

Já vnímám i politické důvody. Eurozóna byla takovým motorem Evropské unie, po odchodu Velké Británie její vliv ještě zesílil. V budoucnu se navíc může stát, že dojde k rozdělení na centrum a periferii. My chceme být aktivní v tom centru. Pokud někdo říká, že nechce vstoupit do eurozóny, protože se mu něco nelíbí a bude čekat na změnu, je to lichá představa. Z periferie eurozónu těžko ovlivníme.

Jak ji chcete ovlivnit? V programu se zavazujete ke snahám o reformu Evropské unie. Máte připravené konkrétní reformy?

Evropa potřebuje mechanismus, který by umožnil velmi rychle vyloučit některého člena z eurozóny. Představa, že by to vyřešilo problém Řecka, je představa iluzorní. Sousední státy nebudou chtít nějakou bankrotující zemi vedle sebe, raději jí budou chtít nějakým způsobem pomoci.

Evropská unie musí ukázat, že umí jednat pružně. I v případě nelegální migrace, která je problémem nejpalčivějším pro většinu občanů, přestože tu žádné migranty nemáme. Problém migrace je třeba řešit před hranicemi unie ve spolupráci se sousedními zeměmi. Musí fungovat návratová politika, což se neděje. To je podle mě hlavní důvod, proč jsou některé země skeptické.

Video: Proč Zelienková odešla z Babišova hnutí