Dvanáct dotačních programů, 56 nařízení, 65 vyhlášek... Jurečka bilancoval, premiér ho pochválil | E15.cz

Je také rád za program zemědělských diplomatů a za přijetí novel vinařského zákona a zákona o potravinách. Oproti programovému prohlášení vlády se podle předsedy vlády nestihne přijmout zákon, který by zaručil nezcizitelnost státních lesů, a zákon na vytvoření lesnicko-dřevařského fondu.

Ministerstvo sestavilo soubor dvanácti dotačních opatření na omezení následků sucha. Patří mezi ně podpora výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, rozvoje závlah a kanalizací nebo odstraňování nánosů z nádrží. Na závlahy dalo ministerstvo loni 133 milionů korun, na výstavbu malých nádrží například 127 milionů korun. Na výstavbu nebo odbahnění rybníků by pak měla jít do roku 2021 více než miliarda korun.

Ministerstvo zvládlo připravit a zákonodárci mu schválili dvanáct novel zákonů. Dále za Jurečkova působení stát přijal 56 nařízení a 65 vyhlášek z ministerské dílny. Podle Sobotky se nepovede buď kvůli blokování opozice, nebo kvůli přetíženosti Sněmovny přijmout zákon, kterým by se vytvořil dřevařsko-lesnický fond, a zákon, který by zaručil nezcizitelnost českých lesů.

Marketingový lesnický a dřevařský fond měl začít fungovat od roku 2018. Fond měl pomoci ke snížení vývozu surového dříví z Česka. Povinné odvody by podle novely měli platit majitelé lesů a zpracovatelé dřeva. Fond by měl ročně hospodařit se zhruba 31 miliony korun, polovinu z nich měl dát do rozpočtu stát.

Jurečka se pak sám pochválil za vytvoření legislativy, která definuje, za jakých podmínek mohou výrobci označovat své potraviny za české. Dále pak například za změnu nastavení dotačních podmínek pro zemědělce, aby dostávali více peněz lidé, kteří se zabývají výrobou s vyšší přidanou hodnotou.

Sněmovní opozice však práci ministra s vděkem nepřijala. „Lidovci jsou největším zklamáním stávající vlády. Nic neprosadili, ničemu nezabránili. Marian Jurečka místo pomoci malým zemědělcům prosazoval zákony, které pomáhají velkým firmám, zejména těm, které vlastnil jeho vládní kolega Andrej Babiš,“ uvedl poslanec ODS Zbyněk Stanjura.

Podle něj se nepodařilo zvýšit potravinovou soběstačnost Česka, vadí mu také Jurečkovy návrhy na dotace venkovským obchodům. Poté, co začaly kvůli zavedení elektronické evidence tržeb mizet, jde podle něj o nápady „jako z říše snů“.