EET pokračuje. Vláda zamítla odklad pro farmářské trhy | E15.cz

Lidovci s hnutím Starostové a nezávislí si zřejmě neodškrtnou splnění jednoho z předvolebních slibů, jak plánovali. Návrh, pod nímž je spolupodepsaný ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), odložit další dvě fáze EET vláda zamítla. Farmáři na trzích a prodejci občerstvení stejně jako řemeslníci tak musejí nadále počítat s tím, že si elektronické pokladní systémy obstarají nejpozději na konci února, respektive května příštího roku. Že by předlohu schválila ještě do voleb Poslanecká sněmovna, není pravděpodobné.

I když zrušení normy prosazují opoziční ODS a TOP 09, neočekává se, že by se jim to po podzimních volbách mohlo podařit. O něco reálnější je úprava evidence tržeb s ohledem právě na živnostníky, po níž volá více stran včetně komunistů.

Jurečka a spol. chtěli odklad kvůli tomu, aby byl dostatek času na vyhodnocení dopadů dvou už spuštěných fází, které se vztahují na podnikatele v pohostinství, ubytování a obchodu. Předkladatelé argumentovali také tím, že dosavadní data o přínosu EET jsou rozporuplná, protože mezi údaji ministerstva financí a Českého statistického úřadu jsou velké rozdíly.

Sobotkův kabinet však odmítl, že by posunutí účinnosti mohlo přispět k posílení právní jistoty stánkařů a řemeslníků. „Zvolený časový odstup téměř dvou let od platnosti zákona je i pro nejmenší subjekty dostatečný k řádné přípravě,“ stojí ve stanovisku vlády. Ta rovněž uvedla, že schválení návrhu by mohly negativně vnímat ostatní firmy, které se už do evidence musely zapojit. A že by státní rozpočet připravil jen v příštím roce o 1,7 miliardy korun.

Snahu lidovců kritizovali občanští demokraté, podle nich je pokrytecký. „Byli to právě poslanci KDU-ČSL, kteří ve sněmovně porušením jednacího řádu EET schválili. Jejich snaha odčinit svou nečinnost a bezzásadovost během čtyř předešlých let ve vládě působí tři měsíce před volbami směšně,“ uvedla místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Bez ohledu na stanovisko ministrů dostanou materiál k projednání zákonodárci. Není však jisté, jestli ho vůbec začnou projednávat, protože do voleb zbývá jen jedna řádná schůze dolní komory. Předkladatelé proto usilují o to, aby byl schválen ve zrychleném režimu už v prvním čtení.