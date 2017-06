Babiš představil vize z O čem sním, když náhodou spím | E15.cz

Podle Babiše nastalo v průběhu devadesátých let ve společnosti jisté zklamání, když tehdejší politici neměli jasnou vizi, jak bude vypadat budoucnost. Babiš tak v knize představuje různá odvětví života společnosti, která by chtěl zlepšit, ať už jde o obranu, ekonomiku nebo vzdělání.

Babiš vidí jako důležitou podporu průmyslových středních škol, vyzdvihl například duální systém z Německa, který spočívá z poloviny na praxi a z druhé poloviny na vzdělávání ve školách. Předseda ANO také vyzdvihl potřebu podpory sportu mladých. „Potřebujeme postavit i stadion pro Martinu Sáblíkovou,“ uvedl příklad Babiš. Navrhl například budování univerzitních lig a týmů. Zároveň však řekl, že je vzdělávání vysokoškoláků odtržené od reality.

Jedním z klíčových témat byla také podpora e-governmentu, tedy elektronické státní správy. Tou se Babiš inspiroval v Estonsku. „Musíme digitalizovat státní správu, konec formulářům,“ řekl Babiš. Potvrdil tak své dřívější výroky vůči úředníkům, které by nyní měli občané hodnotit stejně, jako to dělají například v aplikacích taxislužeb.

Podle Babiše by tak pod úřadem předsedy vlády měla vzniknout centrální autorita, jež by právě o problematice digitalizace rozhodovala.

Anketa

Digitalizovat by chtěl Babiš také zdravotnictví. „Sdílení dat mezi lékaři, elektronické recepty a karty, vše by mělo být v mobilu,“ řekl Babiš. Vyzdvihl také myšlenku silnější konkurence mezi zdravotními pojišťovnami, tento příklad si Babiš vzal zase ze Švýcarska. Na Západě se inspiroval také výší důchodů, ty by měly dosáhnout 70 procent průměrné mzdy.

Vymezil se zároveň vůči slovům svého nástupce Ivana Pilného, který navrhl povinnost pracovat pro důchodce. „Pan Pilný to tak určitě nemyslel,“ uvedl předseda ANO.

Naopak zmínil, že je potřeba zrevidovat systém sociálních dávek. „Musíme odlišit lidi, kteří parazitují na státě a kteří peníze skutečně potřebují,“ řekl.

Během prezentace neopomenul ani kulturu, kdy vyzval k výstavbě „našeho Gugenheimova muzea“. V něm by měla být umístěna Slovanská epopej, za níž by cestovali turisté do Prahy. Cestování by pak podle Babiše mělo usnadnit vybudování rychlodráhy, zmínil například trasu z Prahy do Brna.

„Evropa je skvělý projekt, my ale musíme v Evropě bojovat za naše národní zájmy. Evropa by měla vypadat jako vesnice z Asterixe a Obelixe,“ řekl Babiš. Zmínil však hrozbu migrace a zkritizoval také zavedení kvót. NATO by se pak mělo stát útočným paktem než obranným.

„My máme nápady, máme vize, chceme do Evropy vysílat lidi, kteří bojují za naše zájmy. Měli bychom se vrátit na špičku, jako za první republiky,“ uzavřel svou řeč Babiš bez toho, aby přiblížil například finanční stránku celé jeho vize.

„Potřebujeme udělat inventuru všech investic, malé obce často nemají jasnou představu toho, do čeho chtějí vložit peníze. Investovat potřebujeme a nevadí, pokud se mírně zadlužíme,“ vysvětlil Babiš.