Glosa Adély Čabanové: ČSSD sní o ztrátovém zdravotnictví | E15.cz

Tam zároveň padlo, že podle průzkumu pro Českou televizi je zdravotnictví nejdůležitějším tématem voleb pro největší skupinu voličů. Skutečně. Právo fotit si selfie se samopalem není pro lidi téma číslo jedna. Snad si toho politici všimnou.

Jenže ze Zaorálkova vystoupení vyplynulo, že by snad bylo lepší, kdyby se sociální demokracie pod jeho praporem o zdravotnictví až tak moc nezajímala. Nejprve pochválil předrevoluční komunistické zdravotnictví za dobrý systém prevence.

Pomlčel o tom, že moderní medicínské metody byly za minulého režimu dostupné jen prominentům, ostatní se o nich ani nedozvěděli a odvážnější lékaři pro nové účinné léky odkazovali své pacienty do západního Německa.

Následně Zaorálek prohlásil, že české zdravotnictví patří mezi nejefektivnější díky tomu, „že jsme do něj nepustili soukromý sektor“. Což o to, české zdravotnictví skutečně patří mezi nejefektivnější. Důvod ale bude někde jinde. Už jen proto, že veškerá ambulantní péče od praktických lékařů přes ambulantní specialisty po laboratoře stojí na soukromnících. A pustili jsme je tam hned v devadesátkách.

Následně Zaorálek vzkázal, že zdravotnictví nemůže být předmětem zisku, za to prý je připraven zemřít. Asi si mají soukromí lékaři najít vedlejšák nebo se nechat zaměstnat v nějaké řádné ztrátové nemocnici. A s takovou Fakultní nemocnicí Olomouc, která loni vydělala 143 milionů korun, bude potřeba něco udělat. Příště ať si na rekonstrukce (nebo na zamazání ztrát) řekne jako každé slušné zařízení o dotaci.

Navíc není jasné, jak to Zaorálek s efektivitou vlastně myslí. Zkraje sice český systém za jeho efektivitu pochválil, ve zbytku svého zdravotnického expozé už ale používal „efektivitu“ a „konkurenci“ málem jako sprostá slova.

Dokud tady bude @CSSD, tak bude kvalitní a dostupné zdravotnictví PRO VŠECHNY. Nestane se předmětem zisku. Přes to nejede vlak. pic.twitter.com/r1RXVHhtE6 — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) 2. července 2017

Dá se domýšlet, že Zaorálek chtěl možná vystoupit proti případnému rozprodávání klíčových nemocnic do soukromých rukou. Nebo varovat před tím, aby na lukrativních oborech nevydělávali soukromí investoři nepřiměřené zisky, které by ze zdravotnictví vyvedli a neinvestovali je zpátky.

Jestli ale chtěl sdělit něco, co by dávalo smysl, mohl se předtím poradit se svými experty na zdravotnictví. Jenže to by se svými experty nesměla ČSSD zametat jako s ministry Svatoplukem Němečkem a Miloslavem Ludvíkem.