Glosa Jany Havligerové: Rozpočet, který zavání | E15.cz

Deficit státních financí by napřesrok neměl překročit 50 miliard korun, shodli se šéfové koaličních stran. A vláda jim na to kývla. Teď zbývá už jen maličkost. Ustát tlak jednotlivých ministrů, kteří se budou jen neradi vzdávat svých představ o tom, kolik peněz by právě pro svůj rezort měli dostat.