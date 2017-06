Glosa Jiřího Liebreicha: Sobotka, nebo Babiš. Kdo je větší srab? | E15.cz

Je to srabáctví, komentoval šéf hnutí Ano Andrej Babiš rozhodnutí Bohuslava Sobotky skončit v roli předsedy ČSSD a v roli volebního lídra. Nezakejhala ale jen potrefená husa, vzpomeneme-li si na Babišův výrok “Můžete mě i zabít, ale nebudu rezignovat”? Předseda Ano se svého ministerského postu držel zuby nehty a po odvolání pronášel plačtivé a ukřivděné proslovy do všech médií, která měla zájem. Sám neodstoupil.

Porovnejme si výchozí pozice obou politiků. Sobotka se dobrovolně vzdal postu předsedy nejsilnější parlamentní strany, role volebního lídra a teoreticky i postu premiéra příští vlády.

To vše kvůli strmě padajícím volebním preferencím socialistů. Spolustraníci zhodnotili Sobotkovo rozhodnutí jako upřednostnění stranických zájmů nad ty osobní.

Babiš? Ačkoliv byl muž hnutí číslo jedna (ale i dva, tři, čtyři atd.) opředený řadou skandálů od čapího hnízda po korunové dluhopisy, z čela svého hnutí by nikdy neodstoupil.

Ať už je Sobotka srab, nebo není, daleko spíš to je on, kdo by byl oprávněn svému sokovi spílat do srabů a ublíženců.