Glosa Martina Čabana: Babiš může využít trestní stíhání jako rekvizitu | E15.cz

Andrej Babiš zareagoval na zprávu o svém trestním stíhání podle očekávání. Je to prý „poslední zoufalý pokus“ o jeho politickou likvidaci ze strany „zkorumpovaného systému“. Neodpustil si ani přirovnání k politickým procesům 50. let, což jsme mimochodem naposledy slyšeli z úst Davida Ratha.

Načasování žádosti je svým způsobem nešťastné, ale těžko to lze dávat za vinu výhradně policii. Na začátku července vydalo Vrchní státní zastupitelství v Praze pod vedením Lenky Bradáčové zprávu, z níž citoval server Neovlivní. Týká se průběhu vyšetřování kauzy Čapí hnízdo a píše se v ní, že „lze zaznamenat procesní neochotu k součinnosti ze stran některých privátních subjektů, která zpomaluje postup řízení“. Server celkem hodnověrně dovozuje, že průtahy a neochota se týkaly právě lidí a firem z Babišova okolí.

Je ale velkou otázkou, nakolik Babišovi propírání Čapího hnízda bezprostředně před volbami vlastně uškodí. Babišovi se podle průzkumů rozrůstá voličské jádro, jinými slovy přibývá věrných a rozhodnutých voličů, kteří zjevně sdílejí jeho pohled na svět a současný stav země. Z tohoto pohledu může načasování trestního stíhání Babišovi paradoxně pomoci. Žádný jiný termín by nedodal jeho ublíženým příběhům o pronásledovaném spravedlivém takovou sílu jako právě tento. A Babišův marketing je dost silný na to, aby ten příběh voličům ochotným naslouchat patřičně prodal. Babiš celou svou politickou kariéru staví na mučednické póze a trestní stíhání mu k ní poskytne cennou rekvizitu.

Na druhé straně Babiš nutně potřebuje vyhrát volby co nejdrtivěji, a i kdyby ho trestní stíhání mělo stát jen pár procent, může to být v důsledku velká rána. Věštění je těžké. Byly časy, kdy by něco podobného politika nenávratně odrovnalo. Dnes už ale samotné trestní stíhání voličům nestačí k tomu, aby politika odepsali. To se projevilo naposledy v krajských volbách na Liberecku, kde triumfálně obhájil funkci trestně stíhaný hejtman Martin Půta.