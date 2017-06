Glosa Martina Čabana: Češi Evropskou unii neodepsali. Zatím | E15.cz

Poslední průzkum vztahu Čechů k Evropské unii může být dobrým signálem do volební kampaně.

S českým euroskepticismem to možná nakonec nebude tak horké. Poslední data CVVM ukázala, že přibylo Čechů spokojených se členstvím země v EU. Ještě důležitější je nárůst počtu těch, kteří si myslí, že by Česko mělo být členem unie. Před rokem jich byla polovina, letos už tři pětiny.

Není to důvod bouchat šampaňské, podle dat Eurobarometru se pořád stavíme k EU rezervovaně (například občany unie se cítíme být výrazně méně než Poláci, Maďaři či Slováci). Ale je to dobrý signál před ostrou volební kampaní.

Ten signál říká, že většina Čechů unii ještě neodepsala. Neodepsala ji ani přes nechuť většiny vrcholných politiků vyzdvihovat jiná pozitiva EU než dotace. Ani přes jejich ochotu urvat si na kritice unijních politik i ten nejlacinější bod.

Většina Čechů by zřejmě byla ochotna naslouchat rozumnému reformnímu evropskému programu namísto boje proti pravidlům, která jsme sami pomáhali schválit. Kdyby průzkum CVVM přispěl k tomu, že to alespoň některým představitelům státu dojde, byl by velmi užitečný.