Glosa Martina Čabana: Hra se silným listem | E15.cz

I proto stojí za to poslouchat, co říká. Nicméně když v neděli v televizní diskuzi vytáhl velmi všeobecně proti odborům a jejich „militantním bossům“, tak už přestřelil.

Ano, odbory jsou na koni a jejich požadavky nejsou malé. Ale napadat je za to, že tlakem na vyšší mzdy škodí ekonomice, je mimo. Odborářům hraje teď všechno do karet jako nikdy – od rostoucí ekonomiky přes dobré firemní zisky a spolupracující vládu až po přehřátý trh práce.

Kdyby nezkusili chytit příležitost za pačesy, mohli by to klidně celé rozpustit. Jejich požadavky jsou na stole. Teď je na zaměstnavatelích, aby vyložili svoje karty. Pak se začne jednat. Je to normální a v podstatě zdravá hra, jen má tentokrát jedna strana silnější list než jindy. O nějaké militantnosti, alespoň zatím, nemůže být řeč.