Glosa Martina Čabana: Koalice nebude, lidovci volí variantu při zdi | E15.cz

Raději se krutě ztrapnit, než riskovat sněmovní křesla. Tak se rozhodli lidovci, jejichž širší vedení převálcovalo vlastního předsedu a vyzvalo ke konci koalice se Starosty. Má to samozřejmě i určitý státotvorný rozměr – riziko propadnutí půlmilionu hlasů ve prospěch hnutí ANO se významně snížilo, lidovci jako jedna z rozumných sil české politické scény s největší pravděpodobností zůstanou ve sněmovně. To je důležité a alespoň trochu to zmírňuje ostudu, kterou si lidovci utrhli.

Ale stejně je to trapas jako blázen. Patetický klip, společné logo, vizuály, předstíraná jednota a nerozbornost, to všechno buď vezme za své, nebo bude muset projít zásadní a potupnou proměnou. Hrůza z desetiprocentní klauzule byla na mnoha lidovcích v poslední době hmatatelná a jejich marketing bude mít hodně práce, aby to skutečně prodal jako snahu zamezit „vládě jedné strany“. Jinak to totiž vypadá spíš jako opatrnické stažení kalhot několik set metrů před brodem.

A to nemluvíme o tom, že tento projekt musí nyní nějak důstojně pohřbít také Starostové. V minulosti několikrát řekli, že na kandidátky lidovců jako podporující síla (model spolupráce s TOP 09) nechtějí, což je ovšem přesně to, co jim lidovci nabízejí. Místopředseda STAN Vít Rakušan už před časem E15 řekl, že hnutí má připravený záložní plán samostatné kandidatury, pokud by koalice neklapla. Jan Farský na Twitteru napsal, že „teď se rozhodneme, jestli jdeme sami, nebo vůbec“.

Jinými slovy, místo aby obě strany dravě vyrazily za hlasy voličů, ztratí další dny a týdny řešením situace, kterou teď lidovci nastolili. Centrálou hnutí ANO na Chodově se rozléhá hurónský smích.