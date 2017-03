Glosa Martina Čabana: Starostové jako žádaná, ale nejistá nevěsta

Ještě nikdy se nesešlo tolik vrcholných představitelů tolika důležitých partají na sněmu strany, jejíž výsledky se ve většině volebních modelů pohybují na hranici statistické chyby. Starosty a nezávislé na jejich jednání pozdravili šéf ANO Babiš, místopředseda ČSSD Birke, první místopředsedové ODS a TOP 09 Udženija a Ženíšek a chybět nemohl ani šéf lidovců Bělobrádek, pro jistotu podepřený ještě svým místopředsedou Jurečkou.

Poslední dva jmenovaní samozřejmě přišli, aby podepřeli již téměř upečenou koaliční spolupráci se Starosty před volbami, ale vlídná slova všech těch ostatních jsou důkazem, že koaliční potenciál starostenského hnutí je opravdu mohutný.

Aby jej ovšem dokázali využít, musejí Starostové splnit základní podmínku – dostat se do sněmovny. A to bude paradoxně výrazně větší problém, než se poté případně dostat do vlády. Z projevů zmíněných hostů byla také cítit jistá škodolibost, když žádný z nich neopomněl ocenit „odvahu“, „statečnost“ a „riziko“, které STAN svou koalicí s lidovci projevuje a podstupuje. Jak to dopadne, v tuto chvíli nikdo neví.

V kraválu, který kolem sebe před volbami vytvářejí a ještě vytvoří ANO a ČSSD, se Starostové s lidovci budou muset hodně otáčet, aby se ze současných čísel dostali k desetiprocentní hranici pro vstup do sněmovny alespoň na dohled.