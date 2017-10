Glosa Michala Noska: Feriho brožuru, co není pro starý, by si měli přečíst právě oni | E15.cz

Asi nejvýraznější mladý muž, který se krom studií věnuje i veřejnému dění, Dominik Feri, vytvořil předvolební brožuru. Ta jasně deklaruje, že "není pro starý". V balastu proklamací a nesplnitelných slibů, jež se před volbami valí z úst politiků všech směrů do omrzení, se přitom jedná o jedinečný počin. Možná by tak byla škoda, kdyby si získal pouze pozornost adolescentů.

Mladě naivním jazykem a obrazovou estetikou internetových sítí v publikaci vysvětluje zásadní věci a klade otázky. Proč volit, co to je demokracie a proč si jí máme vážit. A to jsou opravdu zásadní témata. Mladí pod dvacet let mnohdy vnímají demokracii jako samozřejmost a na otázku, co to znamená svoboda, na první dobrou odpoví: "No, že si můžu na internetu objednat nový super boty." Bylo by ale naivní předpokládat, že by se podobný přístup nenašel ani mezi příslušníky generace starší.

Feri se nicméně v knížce "0:09, pátek 20. října" snaží mladým povědět o tom, co v občanské nauce neslyšeli nebo to kvůli zábavě s dotykovými telefony nevnímali. Nápadem, jak svižně a moderně poučit prvovoliče o tom, jak je důležité jít k volbám a o politiku se zajímat, autor pomáhá celé politické scéně, nejen vlastní straně. Pokud si tu brožuru tedy někdo prohlédne a přečte. V ideálním případě by pak apel na zodpovědný přístup k volbám vyslyšeli úplně všichni voliči, nejen adolescenti.