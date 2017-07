Glosa Terezy Zavadilové: Koupel s mrtvolami | E15.cz

Takže ostudná česká pozice formulovaná ministrem Chovancem – uprchlíky si nechte, ale můžeme vám půjčit české policajty – zůstala naštěstí v skrytu. Je ale nutné říci, že letos ve Středozemním moři zahynuly již dva tisíce uprchlíků, tudíž i naši rekreanti v Chorvatsku de facto plavou mezi mrtvolami.

Vůbec nějak začíná platit, že když chcete smutné divadlo, podívejte se do visegrádské čtyřky. Mezi novodobé středoevropské mýty patří přesvědčení, že Izrael je náš spojenec, protože také nemá rád muslimy.

Premiér Netanjahu jede tento týden na summit do Maďarska, to ale jeho maďarský protějšek Orbán stihl polepit antisemitskými plakáty zesměšňujícími George Sorose a také veřejně chválit někdejšího maďarského regenta Miklóse Horthyho spoluodpovědného za smrt statisíců Židů. To je přivítáníčko.