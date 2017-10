Volby 2017: Hlavní hrozbou pro příliv investic je předvolební pat a volba extremistů | E15.cz

Pragmatičtí investoři určující kurz koruny i budoucích nákladů financování českého státu prý preferují v čele země krom známých tváří i pokud možno setrvačnou hospodářskou politiku.

„Hnutí ANO je podle představy investorů zárukou kontinuity v ekonomické politice, což je to hlavní, co je zajímá. Za předpokladu výsledků voleb bez velkého překvapení by investoři začali nervóznět jen v případě, že by kupříkladu Andrej Babiš trval na tom, že bude premiérem, a ostatní strany to odmítaly, nebo kdyby se jednání o budoucí koalici neúměrně protáhlo,“ soudí hlavní ekonom UniCreditu Pavel Sobíšek.

Anketa pro experty:

1. Která ze stran nabízí nejsilnější prorůstový program? 2. Která ze stran udělá z Česka nejatraktivnější místo pro zahraniční kapitál a čím? 3.Vyberte napříč programy stran největší ekonomickou absurditu.

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Cyrrusu Petr Zahradník, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru 1. Každá strana nabízí rozumné a zároveň nerozumné návrhy. Například tu jsou prorůstová opatření typu snížení daní, což mají v programu TOP 09, nebo snížení sociálních odvodů, které nabízí ODS. Zároveň však nedá- vají jasné řešení, kde chtějí nalézt finance, které jim poté budou chybět ve státním rozpočtu, tak aby se udrželo vyrovnané hospodaření. Tudíž je považuji za nerealistické. 1. Lze jen velmi těžko odhadovat, zda je daný program realistický a naplnitelný. Mnoho stran toto téma totiž odbývá pouze klasickými frázemi o lepším využívání veřejných zdrojů. Veřejný zájem a určitá fiskální disciplína se nejlépe snoubí s potřebou strategicky významných investic do infrastruktury, energetizace, digitalizace, což nacházíme především u TOP 09, respektive STAN nebo i KDU-ČSL. 2. Určitě to nebudou ty levicové strany, které slibují zdanění ve smyslu návrhu ČSSD na zvláštní bankovní daň. Ta to zdůvodňuje tím, že zahraniční vlastníci především ve finančnictví nereinvestují své zisky tady, ale za kopečky u svých matek. 2. Nepřesvědčil by mne argument zesílení investičních pobídek, to by se mělo dít především kvalitou institucionálního prostředí, takže firmy zvenčí samy dojdou k závěru, že Česko je pro jejich záměr nejvhodnější. 3. Jednoznačnou absurditou je zmíněná zvláštní bankovní daň, kterou má ve svém programu sociální demokracie, ale nevím, jestli je to největší absurdita, bude jich tam více. Ta daň nemá opodstatnění, je to hra se závistí případně nenávistí k bankéřům. 3. Spíše než v programech mi především v předvolebních debatách jako absurdní přišel postoj zejména menších stran k evropské integraci.

Rychlému odlivu důvěry investorů by však i v případě obtížně hledaného povolebního uspořádání mohla zabránit solidní hospodářská kondice Česka, které letos patří mezi nejrychleji rostoucí evropské ekonomiky. Do obrazu stability zapadá i unijní prvenství v zaměstnanosti či příznivý vývoj státních financí. Volby do Poslanecké sněmovny navíc nepatřily mezi výrazné hybatele domácích finančních trhů ani dříve v české historii.

„Tyto volby jsou unikátní v tom, že nová vládní koalice může být poprvé vytvořena stranami mimo standardní politický proud,“ upozorňuje investiční specialista Conseq Investment Management Michal Stupavský. Nervozita kapitálu prý poroste i v případě dominance Babišova hnutí ANO s tichou podporou KSČM a zemanovského křídla ČSSD, případně SPD.

Anketa pro experty

1. Která ze stran nabízí nejsilnější prorůstový program? 2. Která ze stran udělá z Česka nejatraktivnější místo pro zahraniční kapitál a čím? 3.Vyberte napříč programy stran největší ekonomickou absurditu.

Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCreditu Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky 1. Dle mého názoru hnutí ANO a ČSSD. 1. Programy stran jsou v tomto výrazně vágní, namísto podstatných změn se spíš chystají kosmetické úpravy. Strany spíše nabízejí cukrátka než konstruktivní řešení. Netrápí nás vysoké ani nízké daně, ale nákladný a nepřehledný daňový systém, což se v programech stran mnoho neřeší. 2. S pojmem zahraniční kapitál si spojím hlavně proevropskou orientaci a řekněme rovnovážný makroekonomický stav. V tomto případě mi tedy vycházejí programy TOP 09, KDU-ČSL a STAN. 2. Rozhodne především redukce rozbujelé byrokracie. Z hlediska všech průzkumů je to právě stát jakožto brzda růstu i atraktivity pro zahraničí. V tomto smyslu je na tom s tlakem na byrokracii programově nejdále ODS. 3. Najdeme ji v programu Pirátů. Na jednu stranu v preambuli mají, že se hlásí k liberalismu, tedy minimálním zásahům státu do ekonomiky, na druhou stranu prohlašují, že chtějí zvýšit daně selektivně, případně uplatnit určitou formu daňové progrese. 3. Pokud budu hovořit o zásadnějších krocích, pak jde zřejmě o výkřiky po sektorových daních, ale ani zde bych vyloženě neřekl, že jde o absurditu.

„Koruna by v takovém případě oslabila a úroky požadované investory do státního dluhu by naopak prudce vzrostly, čímž by reflektovaly dodatečné riziko takto postavené vlády,“ říká ekonom a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru Petr Zahradník.

Naopak vytvořením antibabišovské koalice by podle něho česká měna vůči euru spíše získala. „Výnosy státních dluhopisů odrážející náklady financování státu by v takovém případě nerostly,“ dodává Zahradník.