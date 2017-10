Hlavu šéfa finanční správy nechce jen Zaorálek. Přisazují si i další strany | E15.cz

O nutnosti vyvození personálních důsledků je přesvědčený předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „Jestli to bude náměstek ministra, ředitel nebo nějaký úředník na finanční zprávě, tak určitě to být musí. Protože tohle už je podle mě za rámcem právního státu a tvrdost přístupu ze zákona musí mít svoji míru,” řekl Bělobrádek pro deník E15.

Podobně na Zaorálkova slova reagoval také šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. „Na rozpočtovém výboru jsme něco takového panu ministrovi Pilnému říkali opakovně. On to opakovaně odmítal. Ministr Zaorálek měl jako člen vlády příležitost to udělat mnohem dřív. Za chování pana Janečka nese spoluodpovědnost jako člen vlády on, protože šéfa finanční správy jmenuje vláda,” řekl Kalousek pro E15 s tím, že už před půl rokem bylo pozdě.

V podobném smyslu se k záležitosti vyjádřil také předseda poslaneckého klubu opoziční ODS Zbyněk Stanjura. „Byla to vláda, jejíž je Zaorálek členem, která využívání tohoto nástroje výrazně rozšířila,“ uvedl Stanjura pro ČTK. Dodal, že Schillerovou i Janečka, po jejichž odvolání Zaorálek volá, do funkcí jmenoval také současný kabinet.

Odvolat Janečka chtějí i komunisté, kteří podle svého předsedy Vojtěcha Filipa věc navrhovali už v září. „Tehdy byla tisková konference, kde jsme na to upozornili a řekli jsme, že na tom trváme. Ivan Pilný ho ale neodvolal. Já ten postup ministra nechápu,” uvedl šéf KSČM pro E15.

Sesazení Martina Janečka a náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové bude žádat v pondělí na zasedání vlády volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Ten v úterý novinářům řekl, že vychází z příběhů, které podle něho dokládají, že v době, kdy ministerstvo financí vedl šéf hnutí ANO Andrej Babiš, byly prostřednictvím zajišťovacích příkazů zlikvidovány firmy nevyhovující lidem kolem holdingu Agrofert, který Babiš donedávna vlastnil. Informace médií se podle něj dají ověřit v insolvenčním rejstříku.

Zaorálek odkazoval na případ firmy KM Plus, které podle Seznamu finanční úřad ze dne na den zajišťovacími příkazy obstavil účty kvůli podezření ze zneužití dotací. Reportáž uvádí, že konkurent KM Plus byl personálně provázán s holdingem Agrofert, který Babiš letos vložil do svěřenského fondu.

Proti slovům ministra zahraničí se důrazně ohradil šéf státní pokladny Ivan Pilný (ANO). „Vyzývám důrazně pana ministra Zaorálka, aby s podobně závažnými obviněními nevystupoval na tiskové konferenci, ale, disponuje-li konkrétními důkazy, aby splnil svou občanskou povinnost a neprodleně informoval příslušné orgány činné v trestním řízení,“ reagoval Pilný.

O používání zajišťovacích příkazů jednal sněmovní rozpočtový výbor v druhé polovině září. Poslanci se usnesli, že finanční správa by měla využívat zajišťovací příkazy jen výjimečně a posuzovat jejich dopad na podnikatele. Zejména z opozice tehdy zněly i výzvy ke konci generálního ředitele finanční správy Janečka. Ministr financí správu hájil, mluvil o mediální štvanici vůči úřadu. Pokud bude vláda o odvolání Janečka jednat, bude to po volbách, které o víkendu rozhodnou o novém složení Sněmovny.

Pilný v minulosti hájil post šéfa finanční správy pro Janečka také tím, že odvolání je „velmi složité a podléhá schválení vlády“. Kalousek, který byl v minulosti ministrem financí, je přesvědčený o opaku. Dodal tehdy, že odvolání šéfa finanční správy není složité, stačí návrh ministra financí předložený vládě.