Hnutí SPD se ohradilo proti návrhům Demokratického bloku | E15.cz

Šéf SPD Tomio Okamura dnes novinářům řekl, že návrhy bloku nerespektují poměrný systém zastoupení v orgánech Sněmovny. SPD chce navíc předsedat bezpečnostnímu a hospodářskému výboru, o které blok vyslovil zájem.

"Nás to ani tak nepřekvapilo, protože jsme už viděli ty indicie," řekl Okamura ke dnes oznámenému vzniku uskupení. Blok stran oznámil, že požaduje sedm předsednických funkcí ve výborech, o vůdčí roli v bezpečnostním a hospodářském však dlouhodobě usiluje i SPD. Okamura dostal příslib, že jeho hnutí tyto výbory povede, od lídrů ANO.

Okamura skupinu stran opakovaně označil za nový blok pod vedením šéfa TOP 09 Miroslava Kalouska. Kalousek za týden skončí v čele strany, což vysvětlil mimo jiné tím, že nechce, aby jeho osoba byla překážkou možné užší spolupráce středopravicových stran. Kalousek na twitteru uvedl, že s nápadem na vznik bloku přišel předseda poslaneckého klubu Starostů Jan Farský a přirozeným lídrem a autorem návrhu je předseda ODS Petr Fiala. "My se rádi připojili," uvedl Kalousek.



Okamura Kalouskova slova obratem odmítl. "Kalouskovi nevěřím ani slovo, známe jeho chování z minulosti," uvedl. Připomněl, že TOP 09 a STAN v minulém volebním období kandidovaly do Sněmovny společně a sdílely poslanecký klub. Nemá dojem, že nejviditelnější tváří projektu by byl Fiala, ale považuje za ni Kalouska.

SPD dopoledne jednala s ODS a také Piráty, kteří stojí o předsednictví ve výboru pro veřejnou správu a pro životní prostředí. Okamura uvedl, že SPD v požadavku Piráty podpoří. "Doufáme, že podporu recipročně obdržíme," uvedl Okamura.