Jednání o vydání Babiše a Faltýnka: Blíží se hlasování, debata se chýlí ke konci | E15.cz

Volební lídr ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek vyzval poslance, aby debatu ukončili a hlasovali. "Je to trapné, vaše ufňukanost je podle mě nedůstojná. Já jsem šel taky do televize, když nám zavřeli Ratha! A nebylo to příjemné, byl to malér. Ale šel jsem. Skončeme to, věnujme se důležitějším věcem," řekl Zaorálek. Chování Babiše a Faltýnka označil za "genetický egoismus".