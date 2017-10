Kalousek skončí v čele TOP 09. Pospíšila za šéfa strany nechce | E15.cz

Miroslav Kalousek nebude na listopadovém sněmu obhajovat funkci předsedy TOP 09. "Je třeba nový předseda TOP 09, který nebude zatížen předsudky, jež vůči mě panují," uvedl Kalousek. TOP 09 ve volbách minulý týden získala 5,31 procenta hlasů, do sněmovny se dostala především díky hlasům z pražských okrsků.

"Je otázkou, kolik lidí nevolilo TOP 09 kvůli mě, a kolik lidí volilo TOP 09 právě kvůli mě. Je to ale šance pro nového předsedu TOP 09, který nebude zatížen předsudky, a tudíž může být úspěšnějšáí než já," uvedl odcházející předseda strany.

Strana má v úterý večer jednat s vítězným hnutí ANO. "Volební výsledky neumožňují sestavení demokratické prozápadně orientované vlády. TOP 09 proto vylučuje svůj podíl na budoucí vládě a bude plnit opoziční roli," dodal s tím, že strana nebude usilovat ani o post místopředsedy strany. Nové vedení by si měla strana zvolit na celostátním sněmu, který je naplánován na poslední listopadový víkend.

Kalousek vyzval ke společnému postupu všech stran od středu doprava. "Zásadním důvodem, proč nebudu na listopadovém sněmu kandidovat na žádnou volenou funkci, je mé přesvědčení, že by mělo dojít ke společnému postupu demokratických subjektů od středu doprava. Demokratické nelevicové síly by měly vytvořit věrohodnou opozici, která bude vzdorovat predátorům, kteří chtějí zničit demokratický systém Masaryka a Havla," řekl Kalousek.

Kalousek se vyjádřil i k otázce budoucího šéfa strany. "V případě Jiřího Pospíšila jsem velmi rád, že vstoupil do strany. Ale já osobně bych mu nedoporučil kandidovat. Jako já jsem zatížen svou minulostí, tak i on je zatížen svou minulostí v ODS," řekl v Poslanecké sněmovně Kalousek. Dodal, že nebude kandidovat do žádné volené funkce ve straně, poslancem ale zůstane.

Kalousek je dalším šéfem strany, který na sebe vzal zodpovědnost za propad strany v uplynulých volbách. Na funkci již rezignoval předseda Zelených Matěj Stropnický. Šéf Svobodných Petr Mach zvažuje, jestli bude v listopadu do čela strany opět kandidovat.

Funkci k dispozici dal i předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, lidovci o případných změnách ve vedení rozhodnou na celostátním sněmu v pátek. Změny ve vedení se očekávají i u ČSSD, která však rozhodne až na sněmu v dubnu příštího roku.

Od posledních voleb přišla TOP 09 o 19 mandátů, v dolní komoře bude mít sedm poslanců.

Kalousek TOP 09 spoluzaložil a od listopadu 2009 byl jejím prvním místopředsedou. Šéfem strany se stal na sněmu v listopadu 2015, kdy v čele nahradil Karla Schwarzenberga. V minulosti vedl necelé tři roky také KDU-ČSL. Rezignoval v roce 2006 poté, co nevyšel plán na účast lidovců v menšinové vládě s ČSSD podporované komunisty. V červnu 2009 z KDU-ČSL vystoupil.

