Kdo bude chtít důstojnou penzi, potřebuje hodně dětí nebo důsledně šetřit, vzkázali politici | E15.cz

Klidné a zajištěné stáří by lidé neměli čekat automaticky. Přijde pouze, pokud budou mít dostatečné úspory či děti, které se o rodiče postarají. Řekli to zástupci nejsilnějších politických stran v živě vysílané debatě Blesku před volbami do Poslanecké sněmovny, odlišný názor však zastává KSČM.